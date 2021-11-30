İlaçta ‘kur’ krizi: Bakanlık eczane ve ecza depolarına işlem başlattı

Sağlık Bakanlığı, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle, bazı kritik ilaçlara erişimin zorlaştığı yönündeki beyanatlar üzerine ilaç denetimlerinin artırıldığını, 54 ecza deposu ile 261 eczanenin kayıtları ve fiili stokları arasında uyumsuzluk tespit edildiğini duyurdu.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Başkanı Nezih Barut, kur etkisi ve hammaddeye erişimde yaşanan küresel sıkıntılar nedeniyle piyasada bazı ilaçların bulunamadığını, bazı ilaçlarda da 30-35 gün olması gereken stok seviyelerinin bir haftaya düştüğünü söylemişti.

Türk Eczacıları Birliği de, kurdaki yükselişe bağlı olarak piyasada 645 ilacın bulunmasında sorun yaşandığını duyurmuştu.

Kasım ayında yabancı paralar karşısında görülmemiş hızda eriyen TL, sadece eylülden beri yüzde 30’u aşkın değer kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın bugünkü açıklaması şöyle: “Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle, bazı kritik ilaçlara erişimin zorlaştığı yönündeki iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği ilaç denetimlerinde, stok kayıtlarında uygunsuzluk tespit edilen ecza deposu sayısı 54’e, eczane sayısı ise 261’e yükseldi.”

Açıklamada, söz konusu eczaneler ve ecza depoları hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi.

Türkiye’de ilaç fiyatları, yılda bir kez güncelleniyor. Ancak güncel avro kuru ile ilaç fiyatlarının belirlenmesinde temel alınan kur seviyesi arasındaki fark, özellikle kurun yükseldiği dönemlerde ilaç tedarikinde sorunlara yol açıyor.

Mevcut durumda ilaçların fiyatlandırmasında kullanılan avro/TL kuru 4,5786 olarak kabul ediliyor. Ancak gerçek avro/TL kuru şu anda 14,6 seviyelerinde bulunuyor.

Söz konusu fark, ilaç şirketlerinin ithal ettiği ilaçların yanı sıra, Türkiye’de ürettikleri ilaçlarda kullandıkları döviz bazlı etken madde ve hammaddeler nedeniyle zarar yazmalarına neden oluyor.