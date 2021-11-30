Ronaldo, ‘En büyük hedefi Messi’den fazla Ballon d’Or alarak futbolu bırakmak’ açıklamasına tepki gösterdi: Yalan

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kendisi için, tek amacının Arjantinli yıldız Lionel Messi’den fazla Ballon d’Or (Altın Top) alarak futbolu bırakmak olduğunu söyleyen France Football dergisinin yayın yönetmeni Pascal Ferre’yi yalan söylemekle suçladı.

Fotoğraf: Reuters

Fransa’da, Paris Saint-Germain’de forma giyen Messi dün akşam, yılın futbolcusu ödülü olarak nitelendirilen Altın Top’u yedinci kez aldı. 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019’da da Altın Top alan Messi ‘ödülü en çok alan oyuncu unvanı’nın sahibi. Son kez ödülü 2017’de alan, İngiliz Premier Ligi takımlarından Manchester United’ın oyuncusu Ronaldo’nun ise beş Altın Top’u var.

Ödülü veren France Football dergisindeki konumunun yanı sıra Ballon d’Or organizasyonunu da üstlenen Ferre, geçen cuma ABD’de yayımlanan New York Times gazetesine konuşmuş, “Ronaldo’nun tek bir hedefi var o da Messi’den fazla Ballon d’Or alıp emekli olmak. Biliyorum çünkü bana kendisi söyledi” demişti.

Ronaldo sosyal medyadan yanıt verdi: “Ben daima kendim için ve temsil ettiğim takımlar için kazanırım. Kendim ve beni sevenler için. Başkalarını düşünerek kazanmam. Pascal Ferre yalan söyledi. Çalıştığı yayın kuruluşunun ve kendisinin reklamını yapmak için adımı kullandı. Böyle prestijli bir ödülü organize etme sorumluluğunu üstlenen birinin bu şekilde yalan söylemesi kabullenilemez. France Football ve Ballon d’Or’a büyük saygı duyan birine saygısızlık yaptı. Benim en büyük istek ve hedefim ülkemin milli takımıyla, oynadığım takımlarda ulusal ve uluslararası çapta kazanmaktır. Adımı futbol tarihine altın harflerle yazdırmaktır.”

Ballon d’Or alan isimler dünyanın dört bir yanındaki 180 gazetecinin oylarıyla belirleniyor.