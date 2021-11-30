Bürokraside ‘helallik ve referans’ dönemi: Eski bakanın kardeşi ‘helallik’ istedi

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiye yönelik çağrısının yarattığı etki devam ediyor. Üst düzey bürokratlar, son dönemde AKP’li olmadığına emin olduğu meslektaşlarını sık sık telefonla arayarak ‘referans ricası’nda bulunuyor ve ‘helallik’ istiyor. ‘Helallik’ isteyenler arasında AKP’li eski bir bakanın kardeşi de bulunuyor.

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Ekim tarihinde Twitter hesabından yayınladığı video bürokratlara seslenmiş ve “Kanun dışı işleri emir olarak telakki edemezsiniz” demişti.

Diken’e konuşan üst düzey bir bürokrat ise Kılıçdaroğlu’nun çağrısının ardından bürokraside direnç başladığını ve yolsuzluk dosyalarının CHP ve İYİ partiye iletildiğini aktarmıştı.

CHP liderinin çağrısının bürokraside yarattığı etkinin boyutları AKP’ye kadar uzandı.

AKP döneminde bürokraside önemli makamlara gelen bazı isimler, ‘AKP’li olmadığını bildiği’ çalışma arkadaşlarını sık sık aramaya başladı.

Bürokraside başlayan direnci aktaran üst düzey bürokratın verdiği yeni bilgilere göre çalışma arkadaşlarını arayan bürokratlar “Yeni dönemde referansına talibim” diyor.

Aramalarda kurum içi hatlar kullanılıyormuş

Bazı bürokratlar ise kurum içi hatlardan bu aramaları yaparak, mevcut iktidara yönelik eleştirilerini de dile getiriyor. Öyle ki bazı telefon konuşmalarında ‘helallik’ dahi isteniyor.

Kaynağın aktardığına göre aramaların cep telefonları ve kurum içi hatlardan yapılmasının nedeni konuşmaların dinlemeye takılacağı düşüncesi. Böylece ilerleyen dönemlerde Kılıçdaroğlu’nun çağrısı sonrası değişim gösterildiğine ‘kanıt yaratma’ amaçlanıyor.

Helallik isteyenler arasında AKP’li eski bir bakanın kardeşi de bulunuyor. Ağabeyinin bakanlık yaptığı dönemde önemli bir bakanlıkta daire başkanlığı yapan, ancak daha sonra kızağa çekilen isim eski çalışma arkadaşlarını birer birer arıyor.

Bakan kardeşiyle uzun yıllar çalışan bir memur, görüşmeleri ve nedenleri şu sözlerle aktardı: “Arayıp, ‘Sizden çok şey öğrendim, haksızlıklarım olduysa hakkınızı helal edin’ diyor. Çalıştığımız dönemde tepeden inme biçimde daire başkanı olmuştu. Geldiğinde bizden biri gibiyken, daha sonra lüks bir hayata sahip olmuştu. Bakan olan abisi partisi ile ters düşünce kendisi de görevden alınmıştı.”

Bilgiyi veren memura göre, aramalar “Biz artık iktidarla yakın değiliz” algısını güçlendirme amacı taşıyor.