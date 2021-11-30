Fırtına yarın diniyor

İstanbul’da bu akşam sona ermesi beklenen fırtınanın yarın iç kesimlerde etkili olacağı öngörülüyor. Yurt genelinde yarın akşam itibariyle fırtınanın tamamen dinmesi bekleniyor.

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Fırtına nedeniyle İstanbul’da dört kişi hayatını kaybederken, yaralananların sayısı ise 50’ye yakın. Kentte şu ana kadar 528 çatı uçtu, 839 ağaç devrildi, 39 araç hasar gördü ve 44 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi.

İstanbul’da fırtınanın bu akşam itibarıyla sona ermesi öngörülüyor. Yurt genelinde ise etkisini yarın akşam saatlerinden tamamen kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, fırtınanın yarın iç ve doğu bölgelerde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Marmara ve Ege’de dün görülen rüzgarın, bugün özellikle İç Anadolu Bölgesinde 110-120 kilometre/saate ulaştığını belirten Yavuz, yarın Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde lodosun etkili olmasını beklediklerini kaydetti.

Yavuz, bugün Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli kum fırtınalarının görüldüğünü ve bu rüzgarın gece geç saatlere kadar etkisini sürdüreceğini belirterek şöyle devam etti: “Yarın özellikle İç Anadolu’da orta şiddette rüzgarın görülmesini, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde görülmesini bekliyoruz. Buralarda rüzgarın 50 ila 80 kilometre/saat hızla esmesini bekliyoruz. ”