İstanbul’da fırtına: Hızı 129 kilometreye ulaştı, bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul’da öğleden sonra etkisini artıran fırtınanın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı. Esenyurt’ta üzerine çatı düşen bir kadın hayatını kaybetti, çocuğu hastaneye kaldırıldı. Tekneler hasar gördü, çatılar uçtu, vapur ve teleferik seferleri iptal edildi. Çamlıca tepesindeki Türk bayrağı direkten koparak uçtu.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji’nin uyarıda bulunduğu tam fırtına, İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerine göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü radar sahasında rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.

Rüzgarın il genelinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Valilik: Dört kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği’nin açıklamasında, “İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle biri yabancı uyruklu, üçü vatandaşımız olmak üzere dört can kaybı yaşanmış, üçü ağır, 19 vatandaşımız yaralanmıştır” ifadeleri yer aldı.

Çatının altında kalarak ölen anne çocuğunun üzerine kapanmış

Esenyurt ilçesinde bir binanın çatısı fırtına nedeniyle koparak yoldan geçen anne ve çocuğunun üzerine düştü. Yolda yürüyen Elif Şanver ve çocuğu Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak’ın kesişimindeki binanın çatısının altında kaldı.

Şanver, olay yerinde yaşamını yitirdi, çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları Şanver’in çatının üzerlerine düşeceğini farkederek son anda korumak için çocuğunun üzerine kapandığını anlattı.

Bağcılar’da bir kafenin tentesinin şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Öğle saatlerinden sonra hızını daha da artıran rüzgarın etkisiyle Pendik Amatör Balıkçılar Derneği ve Maltepe Park iskelesinde bağlı teknelerden bazıları zarar gördü. Bağcılar’da inşaatta kullanılan vincin rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladığı görüldü.

Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Çatalca ve Sultangazi’de de rüzgar bazı ağaçları yerinden söktü, çatılardan kopan parçalar aşağı düştü.

Çamlıca Tepesi’nde bulunan Türk bayrağı da etkili olan fırtına nedeniyle bağlı olduğu direkten koparak uçtu. Polis ekipleri bayrağı muhafaza altına aldı.

Üsküdar Bosna Bulvarı’nda da devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

D-100 karayolu Yenisahra mevkisinde üst geçitten yola sarkan branda sürücülere zor anlar yaşattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri brandayı kaldırarak trafik akışını normale döndürdü.

Uçaklar inemedi

İstanbul’a iniş yapamayan Türk Hava Yolları’nın (THY) altı uçağı Ankara ve İzmir’deki havalimanlarına yönlendirildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün uçuşlarda yaşanan aksaklıkların yarın da devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 29, 2021

Seferler iptal edildi

Metro İstanbul, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferleri hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığını duyurdu. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı seferlerinin de katener (enerji) teline dış alandan gelen bir cisim kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri de Pendik, Yenikapı, Kabataş, Kadıköy’den Yalova, Bursa, Bandırma’ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul Şehir Hatları ise Kabataş-Adalar, Beşiktaş-Kadıköy, İstinye-Çubuklu Arabalı, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Rumelikavağı-Eminönü, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer arasında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bilgisini paylaştı.