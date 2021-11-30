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Yaramazlara biraz batar!

Omicron borsaları salladı: Aşıya dair şüphelerle kayıplar arttı

Avrupa hisse piyasaları, aşı üreticisi Moderna’nın CEO’sunun corona virüsü aşılarının yeni tespit edilen Omicron varyantı karşısında ne kadar etkili olacağı konusunda şüpheleri olduğunu açıklamasının ardından geriledi.

CEO Stéphane Bancel, Financial Times ile söyleşisinde “Aşıların Delta varyantında gördüğümüz kadar etkili olacağı bir dünya olmadığını, belirgin bir düşüş olacağını düşünüyorum demişti.


Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 1,3 kayıpla yedi haftanın en düşük seviyesini gördü.

Almanya’nın DAX endeksi, Fransa’nın CAC 40 endeksi ve İngiltere’nin FTSE 100 endeksi erken işlemlerde yüzde 1,1 ila 1,5 geriledi.

Geçen hafta Omicron varyantı Güney Afrika’da ilk kez tespit edildiğinde salgın hastalıktan etkilenen sektörlerde görülen sert düşüşler, cuma günü STOXX 600 endeksinin bir yıldan uzun bir sürenin en kötü günlük performansını kaydetmesine yol açmıştı.

Yeni varyantla ilgili bir gelişme olmaması dün piyasaları rahatlatmıştı, ancak yeni haber akışıyla Avrupa hisse piyasaları kasım ayını yaklaşık yüzde 3 kayıpla bitirmeye hazırlanıyor.

Güney Afrika’nın ardından Avustralya, Belçika, Botsvana, Britanya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda’nın aralarında olduğu pek çok ülkede tespit edilen varyanta karşı bazı ülkeler sınırları kapatmak dahil sert tedbirlere başvurmaya başlamıştı.

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