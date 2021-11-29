Prof. Ceyhan’dan Omicron uyarısı: Çok yüksek bulaştırıcılıkla yayılıyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen hafta ilk kez Güney Afrika’da görülen yeni Covid-19 varyantı Omicron’a karşı uyardı: “Çok yüksek bulaştırıcılıkla yayılıyor.”

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İlk olarak Güney Afrika’dan rastlanan ‘B.1.1.529‘ varyantına DSÖ ‘Omicron’ adını vermişti. 32 mutasyona sahip Omicron, ‘süper varyant‘ olarak nitelendirilmişti. Güney Afrika’nın ardından Avustralya, Belçika, Botsvana, Britanya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda’nın aralarında olduğu ülkelerde görülmüştü. Çok sayıda ülke Güney Afrika’dan gelen yolculara kısıtlama getirmişti. Dün İsrail bugün Japonya tüm yabancı ülke vatandaşlarına sınırları kapatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü çok sayıdaki mutasyonuyla endişe yaratan yeni varyantlıni ‘çok yüksek’ risk teşkil ettiği ve küresel ölçekte yayılma potansiyelinin fazla olduğunu ifade etmişti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan Güney Afrikalı futbolcu vakasından yola çıkarak Twitter hesabından uyarılarda bulundu.

Portekiz Birinci Futbol Ligi’nde geçen hafta sonu oynanan Belenenses-Benfica maçı, ev sahibi ekipteki Covid-19 vakaları nedeniyle 48’inci dakikada durdurulmuştu. Belenenses’te oynayan Güney Afrikalı futbolcu Cafu Phete’nin milli takımda oynadıktan sonra 22 Kasım’da Portekiz’e döndüğü bilgisi paylaşıldı. Portekiz Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Ricardo Jorge, Belenenses takımında yapılan analizler sonrasında 13 futbolcuda Omicron varyantının tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk olduğunu açıkladı.

Takımda 13 Omicron kaynaklı pozitif vaka çıktığını anımsatan Prof. Dr. Ceyhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu da virüsün çok yüksek bir bulaştırıcılıkla yayıldığını gösteriyor. Kaynak vaka bir süper bulaştırıcı değilse, bulaştırıcılık kat sayısı (R) şimdiye kadar görülen pandemilerden çok daha yüksek demektir.”

Türkiye’de bu varyantın bulunmadığını söylemenin ‘mümkün olmadığını’ vurgulayan profesör durumun netleşmesi için son bir haftada pozitif bulunan örneklerin Omicron varyantı için test edilmesi gerektiğini ifade etti.