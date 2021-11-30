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Yaramazlara biraz batar!

Moderna CEO’su, Omicron’a karşı aşıların etkinliğinde ‘belirgin düşüş’ bekliyor

Covid-19 aşısı üreticisi Moderna’nın CEO’su corona virüsüne karşı geliştirilen aşıların, Omicron varyantı karşısında Delta varyantı karşısında olduğu kadar etkili olmasının pek mümkün görünmediğini söyledi.

CEO Stéphane Bancel, Financial Times ile söyleşisinde “Aşıların Delta varyantında gördüğümüz kadar etkili olacağı bir dünya olmadığını düşünüyorum” dedi.


Bancel, şöyle devam etti: “Belirgin bir düşüş olacağını düşünüyorum. Bu düşüşün ne oranda olacağını bilemiyorum çünkü verileri beklemek durumundayız. Ancak konuştuğum tüm bilim insanları.. ‘Bu durum iyi olmayacak’ diyor.”

İlk olarak Güney Afrika’dan rastlanan ‘B.1.1.529‘ varyantına ‘Omicron’ adını veren Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, mişti. 32 mutasyona sahip Omicron’u ‘süper varyant‘ olarak nitelendiriyor. Güney Afrika’nın ardından Avustralya, Belçika, Botsvana, Britanya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda’nın aralarında olduğu pek çok ülkede tespit edilen varyanta karşı bazı ülkeler sınırları kapatmak dahil sert tedbirlere başvurmaya başladı.

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