Su kuyusunda cansız bedeni bulunan kadın üç isim yazmış

Bartın’da dün evine 1 kilometre mesafedeki su kuyusunda cansız bedeni bulunan 31 yaşındaki Songül Sarı kuyu girişine üç aile üyesinin ismini yazmış.
Gecen Mahallesi’nde yaşayan Sarı, önceki gün öğle saatlerinde evden çıktı, bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, polise ihbarda bulundu.
Dün polisin yanı sıra aile bireyleri de kendi imkanlarıyla kadını aramaya başladı. Aile, eve yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Daşboğazı mevkisindeki bir bahçede, 6 metre derinliğindeki su kuyusunda Sarı’nın cansız bedenini buldu.
Polis ekipleri, kuyunun girişine kalemle yazı yazıldığını tespit etti. Adı yazılı üç kişi ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.