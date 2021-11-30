Su kuyusunda cansız bedeni bulunan kadın üç isim yazmış

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, endişe yaratan Omicron varyantına dikkat çekerek “Şu ana her yeni mutasyon, aşılamanın en düşük olduğu bölgelerden çıktı. Bu da tüm dünyanın aşıya ulaşabilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.