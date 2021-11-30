Güney Karayipler’deki ada ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in devlet başkanı sıfatını kaldırıp 396 yıllık yönetim şeklini değiştirerek dünyanın en yeni cumhuriyeti oldu. Cumhuriyet olma fikrini geçen yıl açıklayan ülke İngiliz Milletler Topluluğu’nun parçası olarak kalacak.

Fotoğraf: Barbados Hükümeti

Dün akşam başkent Bridgetown’da düzenlenen törende, adanın 2018 yılından beri ‘genel valisi’ olan, geçen ayki parlamento seçimlerinde devlet başkanı seçilen Dame Sandra Mason yemin etti ve kraliçenin yerine geçti.

Böylece ülkede İngiltere’nin ülke yönetimindeki yüz yıllardır süren etkisi sona erdi. Törene, Barbados’un yetiştirdiği dünyaca ünlü isimlerden, şarkıcı Rihanna ve İngiliz Kraliyet Ailesi’ni temsilen Galler Prensi Charles katıldı.

İngiliz monarşisine son bir asker selamı yapılan törende sonrasında kralllık bayrağı indirildi, yerine Barbados bayrağı göndere çekildi.

Prens Charles, statü değişikliğinden sonra da iki halk arasındaki sıcak ilişkilerin sürmesini arzu ettiklerini belirtti ve Karayip adasının geçmişte yaşadığı kölelik zulmüne değindi.

Kraliçe 2’nci Elizabeth ise mesajında, ‘en iyi dileklerini yolladı’ ve gelecekte barış, mutluluk ve refah dilediği Barbados halkının kalbinde ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

Rihanna (ortada) Fotoğraf: PA Media

Barbados’un yeni devlet başkanı Mason, “Barbados Cumhuriyeti’nin gemisi ilk yolculuğuna başlıyor. Fırtınalara göğüs germeyi başarsın, ülkemize vatan olsun ve halkımızı geleceğe taşısın” dedi.

Başakan Mia Mottley, ülkeyi uluslararası arenada temsil ettiğini söylediği Rihanna’nın Mason tarafından ‘ulusal kahraman’ ilan edildiğini açıkladı. Rihanna, 2018’de ülkesinin elçisi olarak seçilmişti.