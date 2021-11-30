Goldman Sachs, Türkiye’nin büyüme tahminini revize etti

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye’nin 2021 büyüme tahminini yüzde 9,5’ten yüzde 10,5’e yükseltti. Kurum, 2022 tahminini ise yüzde 4’ten yüzde 3,5’e düşürdü.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıkladığı veriler Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte geçen yıla göre yüzde 7,4 ile beklentilerin hafif altında büyüme kaydettiğini, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 2,7 büyüdüğünü göstermişti.

Reuters anketine göre gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) üçüncü çeyrekte geçen yıla göre yüzde 7,5 büyüyeceği tahmin ediliyordu.

Goldman Sachs’tan Murat Unur, büyüme rakamları sonrası şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün açıklanan verilerin ekonomik faaliyetlerde ilerleme yaşandığına yönelik çok da bir şey söylemediğini düşünüyoruz. Lirada son dönemde yaşanan satışlar ekonomik faaliyetleri önemli şekilde etkileyecek.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 30’lara yürüyen resmi enflasyona rağmen düşük faizde ısrarcı olması sonrası dolar geçtiğimiz hafta 13,45’le rekor seviyeye ulaşmıştı.

Kur, Erdoğan’ın bu akşam TRT’de çıkacağı canlı yayın öncesi ise yeniden 13 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.