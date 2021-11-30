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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da 528 çatı uçtu, 839 ağaç devrildi

AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul’daki kuvvetli fırtına sonrasında 528 çatının uçtuğunu, 839 ağacın devrildiğini belirtti.

Fotoğraf: AA

Dün sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra çatıları uçurup ağaçları yerinden sökecek kadar kuvvetlenen fırtına, gece boyunca hızını azaltarak devam etti. Fırtınanın yanı sıra kentin birçok bölgesinde yağış da etkili oldu.


Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Bayrampaşa, Sultangazi, Arnavutköy ve Esenyurt’ta fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi, park halindeki araçlarda hasar oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre İstanbul’da lodos fırtınası nedeniyle dört kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

AFAD’ın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Ani su baskını riskine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Resmi açıklamalar dışında açıklamalara itibar edilmemelidir. Olası elektrik kesintilerine karşı meteorolojik uyarı süresince cep telefonu şarjının dolu olmasına dikkat edilmelidir. Fırtınadan önce hazırlıklı olun, fırtına sırasında güvenli olun diyoruz”.

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