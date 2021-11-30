CHP’li Altay: MGK’nın işi muhalefete ayar vermek değildir

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde ekonomiyle ilgili değerlendirmelerin yer almasına tepki gösterdi: “Milli Güvenlik Kurulu asli işine bakarsa iyi olur. Eğer Milli Güvenlik Kurulu üzerinden muhalefete bir ayar verilmeye çalışılıyorsa bunu kabul etmemiz mümkün değildir.”

25 Kasım’daki MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildiride, şu ifadeler kullanılmıştı: “Türkiye’nin hedeflerine uygun şekilde ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ve tehditler değerlendirilmiştir.”

Altay, TBMM Genel Kurulu’nda söz konusu bildiriyi eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Ekonomik kurtuluş savaşı’ söylemlerini eleştiren CHP’li vekil, şunları kaydetti: “Kurtuluş savaşı var Türkiye’de, hakikaten var. 84 milyonun, haramilerden kurtulması, devleti haramilerden temizlemesi için verdiği bir kurtuluş savaşı var.”

‘Tepki ve protesto demokrasinin gereğidir’

MGK’nın ‘kendi işine bakması gerektiğini’ belirten Altay, “Muhalefeti tehdit etmek ülkede kaos çıkarmaktan başka hiçbir işe yaramaz” dedi.

CHP’li vekil, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanı diyor ki: ‘Bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz.’ Üstelik Milli Güvenlik Kurulu da işi gücü bırakmış ekonomimize övgüler düzdükten sonra ‘Bu konudaki saldırılara karşı da duyarlıyız’ falan filan diye açıklama yapmış. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu denecek cinsten beyanlarda bulunmuş. MGK asli işine bakarsa iyi olur. Hükümeti övmek, muhalefete uyarı yapmak MGK’nın işi değildir.

Milletin canı burnunda. Millet hiç şüphesiz bu şartlarda, bu vahim tablo karşısında yeri geldiğinde meydana da inecektir, yeri geldiğinde demokrasinin bir gereği olarak tepkisini ve protestosunu da gösterecektir. Eğer Milli Güvenlik Kurulu üzerinden muhalefete bir ayar verilmeye çalışılıyorsa bunu kabul etmemiz, sindirmemiz mümkün değildir.

‘Kurtuluş savaşı mutfakta’

Bir kurtuluş savaşı var Türkiye’de, hakikaten var. 84 milyonun, haramilerden kurtulması, devleti haramilerden temizlemesi için verdiği bir kurtuluş savaşı var… Mutfakta var, pazarda var, çarşıda var, sokakta var, her yerde var. Sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolarla borçlanacaksın, sonra ‘Dış güçler ekonomiye müdahale ediyor’ diyeceksin.

Senin bir siyasetçin mafyadan her ay 10 bin dolar harcırah alacak, sen ‘Ekonomiye dış güçler müdahale ediyor’ diyeceksin. Sen Londra’daki faiz baronlarından yüksek faizle dolar borçlanacaksın, ‘Dış güçler bize saldırıyor’ diyeceksin. İhaleleri veren Türk devleti, ihaleyi alan Türk vatandaşı, dolar garantisi vereceksin, sonra ‘Dış güçlerin ekonomiye saldırısı var’ diyeceksin. Alem kör, herkes sersem değil. Muhalefeti tehdit etmek ülkede kaos çıkarmaktan başka hiçbir işe yaramaz.”