Metaverse’te 650 bin dolara sanal yat satışı

‘Metaverse’te yer alan The Sandbox adlı sanal oyundaki bir mega yat, 149 Ethereum (650 bin dolar) karşılığında alıcı buldu.

Fotoğraf: Diken

Metaverse’i sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak tanımlamak mümkün. Birçokları, bu evrende kişilerin, kendi temsilcileri olan üç boyutlu avatarlar yaratıp bunları kullanabileceğini tasavvur ediyor. Ama şimdilik bu yalnızca bir fikir olarak kaldığından, Metaverse için üzerinde uzlaşılmış tek bir tanım yok. Son dönemde Metaverse teknolojisinin internetin geleceği olduğunu düşünülürken, Facebook’un adını ‘Meta‘ olarak değiştirmesi bu alana ilgiyi daha da artırdı.

Bu ay Metaverse’teki sanal dünya Decentraland‘da bir dijital arazinin 2,43 milyon dolara alıcı bulması tüm dünyada büyük ses getirmişti. Fiyatın İstanbul dahil birçok dünya metropolünde satılan lüks evlerden bile pahalı olması ise yeni bir tartışma başlatmıştı. Ayrıca satıştan yalnızca bir gün sonra başka bir sanal dünya olan Axie Infinity‘deki dijital başka bir arazi 2,3 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Son büyük satış haberi ise bugün The Sandbox sanal oyun dünyasından geldi. The Sandbox evrenindeki bir mega yat için tam 650 bin dolar ödendi. Alıcının kimliği ise bilinmiyor.

‘Metaflower Super Mega Yacht’ isimli sanal lüks yatın iki helikopter pisti, jakuzileri ve bir DJ kabini bulunuyor. Mega yat aynı zamanda The Sandbox’ta satılan en pahalı NFT haline de geldi.