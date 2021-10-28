Facebook’tan ‘metaverse’ hamlesi: Şirketin adı ‘Meta’ olacak

Sosyal medya devi Faebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin adının ‘Meta’ olarak değiştirileceğini duyurdu.

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‘Metaverse’, farklı cihazlar kullanan insanların ortak bir sanal ortamda buluşabilmelerine olanak sağlayan sistemi ifade ediyor. Facebook’un şirket ismini değiştirmesiyle, sosyal medya uygulaması Facebook, aynı şirketin Instagram, WhatsApp, Oculus ve diğer iştiraklerinden biri konumunda olacak. ‘facebook.com’un adı değişmeyecek.

Salonda hologram!

AA ve Reuters’ın aktardığına göre, şirketin internet üzerinden düzenlenen etkinliğinde konuşan Zuckerberg, ‘şirketteki köklü değişikliğin’ farklı uygulamaları ve teknolojileri yeni marka adı altında bir araya getireceğini belirtti.

Facebook’un yöneticisi, yeni ismin, sosyal medya hizmetinden ziyade metaverse inşa etme isteklerini yansıttığını söyledi.

‘Yeni platformun daha sürükleyici, insanların sadece bakmakla kalmayıp deneyimin içinde yer alacağı somut bir internet evreni olacağını’ aktardı.

Zuckerberg, “Buna ‘metaverse’ diyoruz ve ürettiğimiz her ürüne dokunacak” dedi.

İnsanların metaverse’de hayal edebileceği her şeyi yapabileceğini aktaran Zuckerberg, “Bu, gelecekte işe gidip gelmeden ofise, arkadaşlarınızla bir konsere veya ebeveyninizin oturma odasına anında bir hologram olarak ışınlanabileceksiniz” ifadesini kullandı.

Facebook’un yöneticisi, yeni yatırımla milyarca insana ulaşmak, yüz milyarlarca dolarlık ticarete ev sahipliği yapmak ve milyonlarca geliştiricinin desteklenmesi sağlamak istediklerini aktardı.

‘Metaverse öncelikli olacağız’

Zuckerberg, şunları söyledi: “Umarım zamanla bir metaverse şirketi olarak görülürüz. Çalışmalarımızı ve kimliğimizi, inşa ettiğimiz şeye bağlamak istiyorum. Şu andan itibaren, Facebook değil, metaverse öncelikli olacağız. Şu anda, markamız tek bir ürünümüze atıfta bulunurken gelecekte yapacaklarımızı bırakın, bugün yaptığımız her şeyi temsil etmiyor.”

Facebook’un New York borsasındaki hisselerinin ise 1 Aralık itibarıyla ‘MVRS’ kodu altında işlem görmeye başlayacağı belirtildi.