Diken

Yaramazlara biraz batar!

İddia: Facebook isim değiştiriyor

Sosyal medya devi Facebook’un isim değişikliğine giderek şirketi yeniden markalaştırmayı planladığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

Google’ın Alphabet şirketi çatısı altına girmesine benzer bir hamleyle Facebook’un WhatsApp Instagram, Oculus gibi diğer hizmetlerle birlikte çatı bir şirket altında konumlandırılması planlanıyor.


Verge’de yer alan habere göre konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, isim değişikliğinin gelecek hafta gerçekleşeceğini belirtti.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in 28 Ekim’de, şirketin yıllık konferasında isim değişişkliğini duyurmayı planladığı ancak duyurunun daha erken de yapıabileceği ifade edildi.

Guardian’ın ulaştığı Facebook sözcüsü, şirketin spekülasyonlar üzerine yorum yapmayacağını ifade etti.

SON HABERLER

Ünlü pırlanta şirketinin İstanbul ofisi büyük vurgun yapmış

Dünyanın en büyük iki pırlanta değerlendirme ve derecelendirme kuruluşundan biri olan HRD Antwerp’in İstanbul ofisinin adı büyük bir yolsuzluk skandalına karıştı. İddiaya göre, İstanbul’da bulunan ofis kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş olduğuna dair sertifika verdi. Genel merkezin durumu fark etmesi üzerine ise İstanbul ofisi kapatıldı.

Yeşil dönüşümün gizli planı

Küresel ısınmayla mücadele; gelişmiş ülkelerin ya da daha açık bir şekilde ifadeyle Batı kapitalizminin, finansal üstünlüğünü ön plana taşıyan ve ticaretteki zayıflığını örtbas eden bir araç haline getiriliyor.

AİHM, kanundaki ‘Erdoğan’a hakaret’ maddesini hedef aldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) sosyal medyada ABD eski başkanı Barack Obama ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karikatürü paylaşan, Suriye’ye operasyona tepki gösteren Vedat Şorli’nin ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten mahkum edilmesini ifade özgürlüğünün ihlali saydı.