İddia: Facebook isim değiştiriyor

Sosyal medya devi Facebook’un isim değişikliğine giderek şirketi yeniden markalaştırmayı planladığı bildirildi.

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Google’ın Alphabet şirketi çatısı altına girmesine benzer bir hamleyle Facebook’un WhatsApp Instagram, Oculus gibi diğer hizmetlerle birlikte çatı bir şirket altında konumlandırılması planlanıyor.

Verge’de yer alan habere göre konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, isim değişikliğinin gelecek hafta gerçekleşeceğini belirtti.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in 28 Ekim’de, şirketin yıllık konferasında isim değişişkliğini duyurmayı planladığı ancak duyurunun daha erken de yapıabileceği ifade edildi.

Guardian’ın ulaştığı Facebook sözcüsü, şirketin spekülasyonlar üzerine yorum yapmayacağını ifade etti.