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Yaramazlara biraz batar!

Facebook ‘sanal evren’ inşa etmek için harekete geçti

ABD’li teknoloji şirketi Facebook, insanların ortak sanal alanlarda var olup iletişim kurabilecekleri, yeni geliştirilmekte olan ‘metaverse’ adlı sanal dünyanın oluşumunu desteklemek için Avrupa Birliği genelinde gelecek beş yılda 10 bin kişi istihdam etmeyi planlıyor.

Fotoğraf: Reuters

Facebook’un Avrupa’daki istihdamını artırma planı, şirketin patronu Mark Zuckerberg’in son aylarda sinyalini verdiği ‘metaverse’ ürününü hayata geçirmek için attığı önemli bir adım olabilir.


‘Fortnite’ oyununun üreticisi Epic Games ve Roblox Corp’un erkenden destek verdikleri ‘metaverse’ projesinin geliştirilmesi için Facebook eylülde 50 milyon dolar bütçe ayırmıştı.

ABD’li şirket, sanal gerçeklik üzerine kurgulanan uzaktan çalışma uygulamasının test sürümünü daha önce başlatmıştı. Bu uygulama kullanıcıların yine şirkete ait Oculus Quest 2 adlı sanal gerçeklik başlıkları takmalarını gerektiriyor.

Facebook açıklamasında, “(Yeni istihdama yönelik) yatırım, Avrupa’daki teknoloji endüstrisinin gücüne ve teknoloji yeteneğinin potansiyeline olan güvenin göstergesidir… Avrupa, Facebook için çok son derece önemlidir” dedi.

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