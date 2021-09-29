Akşam Postası / 29 Eylül 2021

Kulis: AKP ‘yüzde 50 + 1’i masaya getirebilir
AKP’nin yaklaşan seçim öncesi başkanlık sisteminde hem Meclis’i güçlendirmek hem de cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli ‘yüzde 50 + 1’ barajını aşmak için değişiklik hazırlığında olduğu öne sürüldü.
ENAG yöneticisi Prof. Ulusoy: Türkiye’de enflasyon yüzde 40’tan aşağıda değil
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, “Artık ÜFE-TÜFE arasındaki mesafe o kadar da sarp bir mesafe değil. Herkes rasyonel üretici ve rasyonel üretici maliyetini hemen tüketiciye yansıtıyor. Türkiye’de enflasyon yüzde 40’tan aşağıda değil” dedi.
TÜİK’e göre ekonomiye güven son üç yılın zirvesini gördü
İş Bankası müdürü: Kur düşsün istenmiyor, bir faiz indirimi daha olabilir
AKP’li başkan alenen torpili savundu: Millet dünyayı yiyor, biz beş kişi işe alıyoruz
AKP’li belediye başkanı, belediyeye alınacak beş kişinin isminin önceden belirlendiğini, işçi alım ilanının göstermelik olduğunu kabul etti.
Onur yürüyüşüne katılan öğrenciler yurttan atıldı, bursları kesildi
Eskişehir’de, 30 Haziran’da düzenlenen Onur yürüyüşüne katılanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında öğrenciler yurttan atılarak bursları kesildi.
ÖTV indirimi kağıt üzerinde kaldı: Sıfır araçlar galerilerde eski fiyattan satılıyor
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu galericiler ve bayiler arasında anlaşma yapılarak otomobillerin daha yüksek fiyata piyasaya sürüldüğünü söyledi.
Pompada ÖTV’nin gücü de bitmek üzere: Yeni zamlar fiyata yansıyabilir
Atandığı ülkeye gidemeyen büyükelçi, kendini bahçe işlerine verdi
Yaklaşık altı ay önce Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar Birliği Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne atanan Ali Sait Akın, ülkede devam eden iç karışıklık nedeniyle büyükelçi değişikliği yapılamayınca görevine başlayamadı. Akın da, Rize’nin Hemşin ilçesindeki baba evine giderek orada tarım işiyle uğraşmaya başladı.
TTB’den Seda Sayan’ın programında göbek atan doktora reklam gerekçesiyle inceleme talebi
Star TV’de Seda Sayan’ın sabah programından dans etmesiyle gündem olan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat’a Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) inceleme talebi geldi. TTB’ye göre sorun doktorun dans etmesi değil, reklamının yapılması.
‘Google Translate’ aşkında mutsuz son
Denizli’de yaşayan Ahmet Kara, sosyal medya üzerinden, çeviri uygulaması ‘Google Translate’ aracılığıyla iletişim kurup evlendiği Endonezyalı Nel Mawati’yle boşanma aşamasına geldi.
Dünyanın en eski tropik yağmur ormanı yerli sahiplerine iade edildi
Avustralya’daki, dünyanın yaşlı tropik yağmur ormanı Daintree, ‘tarihi bir anlaşma’yla yerli sahiplerine iade edildi.
Firari Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı’nın mal varlığına el kondu
Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan firari eski savcı Zekeriya Öz ve Zaman’ın eski yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın mal varlığına el konmasına karar verildi.
Ceza kesilen taksicinin rahatlığı: Bir günde kazanıyorum o parayı
İstanbul’da bir taksici, taksimetre açmadığı için ceza kesilince “Ben bir günde kazanıyorum o parayı” dedi.
Dünyanın ‘yeni’ en zengini Musk’tan Bezos’a ikincilik ödülü
Tesla ve Space X şirketlerinin kurucusu Elon Musk, Forbes dünyanın en zenginleri listesinde yeniden ilk sıraya oturmasının ardından ikinci sıradaki Jeff Bezos’a gümüş madalya ve ikincilik ödülü yollayacağını açıkladı.
Tek yumurta üçüzleri dünyaya getirdi: 200 milyonda bir
Britanya’da yaşayan bir kadın tek yumurta üçüzleri dünyaya getirdi.
Covid-19 sonrası koku kaybını tedavi için A vitamini denenecek
Britanya’dan araştırmacılar, A vitamini içeren burun damlalarının Covid-19’a yakalanmış bazı kişilerde koku duyusunda meydana gelen gerilemeyi tedavi edebileceğini söylüyor.
Nusret’in Londra’daki restoranından paylaşılan hesap gündemde
Et tuzlama hareketi sayesinde Salt Bae diye tanınarak dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Nusret Gökçe, Britanya’nın başkentinde yeni açtığı restoranın fiyatlarıyla gündemde.