Onur yürüyüşüne katılan öğrenciler yurttan atıldı, bursları kesildi

Eskişehir’de, 30 Haziran’da düzenlenen Onur yürüyüşüne katılanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında öğrenciler yurttan atılarak bursları kesildi.

Türkiye’de bu yıl üniversitelerde eğitimin yüz yüze yapılacağının açıklanmasıyla birlikte kira fiyatlarında astronomik artışlar gözlemlenmiş, akabinde özel yurtların fiyatları da hızla artmıştı.

Böyle bir ortamda Eskişehir’de ve diğer illerde yasal protestolara katılan üniversite öğrencileri yurtlarından atıldı, bursları kesildi. Lise öğrencileri hakkında da kısa süreli uzaklaştırma cezaları verildi.

Eskişehir’de demokratik protestolara katılan öğrencilere cezalar yağdırıldığını belirten CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yaşanan mağduriyetleri Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, “Devlet barınamayan on binlere çözüm üretemediği gibi, Eskişehir’de temel hak ve özgürlükleri için protesto gösterilerine katılan öğrencileri yurtlardan atıyor, burslarını kesiyor. Amaç gençliğe gözdağı vermek. Yurtlar, burslar da bunun için bir tehdit unsuru olarak kullanılıyor” dedi.

Çakırözer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, protesto hakkını kullandığı için kaç öğrencinin bursunun kesildiğini, kaç öğrencinin yurttan atıldığını sordu.

Çakırözer, Kasapoğlu’na şu soruları yöneltti: