Boğaziçi protestoları: Emniyet, burs ve kredilerin kesilmesi için öğrencileri fişlemiş

CANAN COŞKUN

İdare mahkemeleri, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasını protesto eylemlerine katıldığı iddiasıyla öğrencilerin burs ve kredilerinin kesilmesi işlemini hukuka aykırı bularak yürütmeyi durdurdu. Kararlarda İstanbul ve Ankara emniyet müdürlüklerinin öğrencilerin isim, kimlik bilgisi ve öğrenim gördükleri üniversitelerin yazdığı listeyi kredi ve burslarının kesilmesi amacıyla YÖK’e, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ve ilgili üniversitelerin rektörlüklerine yolladığı ortaya çıktı. 23’ü Boğaziçi Üniversitesi’nden olmak üzere toplam 77 öğrencinin bursu ve kredisi kesildi.

127 öğrencinin ismi yer alıyor

İstanbul Valiliği’nin Mayıs 2021 tarihli ‘Olaylara Karışan Öğrenciler‘ başlıklı iki ayrı belgesinde 1 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te ve 2 Şubat’ta Kadıköy’deki protesto gösterilerinde gözaltına alınan toplam 127 öğrencinin ismi, kimlik bilgisi ve öğrenim gördükleri üniversitelerin isimleri yer alıyor. Söz konusu liste, bilgi için YÖK’e ve 17 kentin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, ‘gereğinin yapılması‘ için de Yurt-Kur İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne ve ilgili üniversitelerin rektörlüklerine gönderildi.

Bunun üzerine geçen haziran ayında öğrencilere burs ve kredilerinin kesildiğine ilişkin tebligatlar ulaşmaya başladı. Gerekçe olarak Öğrenim Kredisi Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin ‘h’ bendi gösterilmişti. Ancak bu bölümde kredi verilmeden önceki hazırlık işlemleri sıralanıyordu. Kredinin kesilmesine ilişkin haller ise başka bir maddede sıralanıyor, ancak orada da eyleme veya boykota katılmak bu işlem için gerekçe olarak ifade edilmiyordu.

Kredisi kesilen öğrencilerden borçlarını Temmuz 2023’ten itibaren geri ödemeleri istendi.

Mahkemeler yürütmeyi durduruyor

Bursu veya öğrenim kredisi kesilen öğrenciler de yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi talebiyle idare mahkemelerinde davalar açtı. Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi o günlerde iki öğrencinin başvurusuyla ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme de yukarıdaki gerekçeleri sıraladı ve bursun kesilebilmesi için öğrencinin hakkında altı ay ve daha fazla hapis veya ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyet bulunması gerektiğini belirtti.

Bu kararlardan sonra geçen günlerde Ankara 17’nci İdare Mahkemesi de aynı gerekçelerle burs ve kredinin kesilmesiyle ilgili işlemin durdurulmasına hükmetti.

İstanbul Vakfı: Bursları 15 Eylül’de ödeyeceğiz

Öğrencilerin burs ve öğrenim kredilerinin kesilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada “Demokratik duruşlarından ötürü Boğaziçi Üniversitesi’nde bursları kesilen üniversite öğrencilerinin devlet kapısı İBB’dir. Gelsinler, bursları hazır” demişti. İmamoğlu’nun çağrısı söz ile ilgili ulaştığımız İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel, 15 Eylül’den itibaren bursların ödenmeye başlayacağını söyledi. Yücel, İstanbul Vakfı’nın başka öğrencilerin burslarını da ödemeye talip olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. İnci: Disiplin soruşturmaları iptal

‘Kayyım rektör’ Bulu’nun yardımcısı olmayı kabul eden üç akademisyenden biri olan ve Cumhurbaşkanı kararıyla Bulu’dan boşalan koltuğa atanan Prof. Dr. Naci İnci, dün (24 Ağustos) kendisine ait olduğu iddia edilen Twitter hesabından yayınladığı açıklamada, “(…) bugüne kadar şahsımla ilgili olarak öğrencilerimize açılan tüm disiplin soruşturmalarının iptal edilmesi talimatını ilgili birimlere vereceğim” dedi.

Bürokratik yazışmalar uzun sürüyor

Ocak 2021’den bu yana süren ‘kayyım rektör’ protestoları kapsamında 23’ü Boğaziçi Üniversitesi’nden olmak üzere toplam 77 öğrencinin bursu ve kredisi kesildi. İdare mahkemelerinde yürütmeyi durdurma kararı çıktıktan sonra öğrenciler davalı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na başvurarak kesilen kredi ve burslarının yeniden tahsis edilmesini bekliyor. Ancak bürokratik yazışmalar uzun sürüyor. Bu durum da onların kazanılmış haklarına ulaşmayı güçleştiriyor.