Dünyanın en eski tropik yağmur ormanı yerli sahiplerine iade edildi

Avustralya’daki, dünyanın yaşlı tropik yağmur ormanı Daintree, ‘tarihi bir anlaşma’yla yerli sahiplerine iade edildi.

Fotoğraf: www.daintree-ecolodge.com.au

Unesco Dünya Kültür Mirası listesindeki, geçmişi günümüzden 180 milyon yılı aşkın süre öncesine dayanan ve kuşaklardır Aborjinleri barındıran ormanın sahibi Doğu Kuku Yalanki halkı olacak. Ulusal park niteliğindeki orman bu halk ve Queensland eyaletinin hükümeti tarafından yönetilecek.

Ülkenin en önemli turistik merkezlerinden Daintree, doğal güzelliği, nehirleri, şelaleleri, beyaz kumlu plajları ve ekosistemiyle ünlü.

Queensland eyaletinin Doğu Kuku Yalanki halkyıla yaptığı anlaşma Cedar Bay, Black Mountain, Hope Islands gibi başka ulusal parkları da içeriyor.

Dört yıl süren müzakere sonucunda varılan anlaşmayla, eyalet yönetimi ‘yaşayan en eski kültürlerden birini kabul etmiş’ oldu.

Çevre Bakanı Meaghan Scanlon yazılı açıklamasında, “Bu anlaşma onların kenti kültürlerini koruma, ziyaretçilerle paylaşma ve kendi topraklarına sahip olma hakkı tanınmış oldu” ifadelerini kullandı.