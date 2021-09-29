Diken

Yaramazlara biraz batar!

TTB’den Seda Sayan’ın programında göbek atan doktora reklam gerekçesiyle inceleme talebi

Star TV’de Seda Sayan’ın sabah programından dans etmesiyle gündem olan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat’a Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) inceleme talebi geldi. TTB’ye göre sorun doktorun dans etmesi değil, reklamının yapılması.

Fotoğraf: Twitter

Habertürk’ün haberine göre TTB tarafından tabip odası başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:


“‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ adlı televizyon programında konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat’ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz.”

Türk Tabipleri Birliği’nden edinilen bilgilere göre, program sonrası kuruma gelen şikayetler hekimin dans etmesiyle ilgili olmaktan çok, programın Op. Dr. Banu Küçükpolat’ın reklamına dönüşmesiyle alakalı.

Programda Seda Sayan’ın kullandığı Ben olsam bu doktora giderim, bence siz de gidin gibi ifadelerinin şikayete konu olduğu ifade ediliyor.

Sosyal medyada başlayan tartışmaların ardından açıklama yapan Küçükpolat ise şunları söylemişti: “Linç de yedim övgü de aldım. Ama canlar ben böyleyim değişmem. İstesem de değişemem. Ruhum istiyor ben yapıyorum. Sevenlere de sevmeyenlerime de duyurulur.”

SON HABERLER

Dolar kurunda yerliler daha karamsar

Yerlilerin büyük çoğunluğu, TL aleyhine pozisyona geç geçtikleri için, politik süreçlerle dolar kuru arasında doğrudan ilişki kurdukları için daha karamsarlar.

Aile hekimleri, ‘susturan’ ceza yönetmeliğine karşı birleşti

İstanbul’da çalışan aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı’nı 30 Haziran’da yayınladığı, ifade özgürlüğü ve görüş açıklama haklarını dahi sınırlandıran Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni protesto için 7 Ekim’de iş bırakma eylemi ve miting yapacak. İstanbul Tabip Odası’nın yanısıra beş sendika ve iki dernek İstanbul Aile Hekimleri Platformu kurarak, yönetmeliğe karşı güç birliği yaptı.