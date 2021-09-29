TTB’den Seda Sayan’ın programında göbek atan doktora reklam gerekçesiyle inceleme talebi

Star TV’de Seda Sayan’ın sabah programından dans etmesiyle gündem olan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat’a Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) inceleme talebi geldi. TTB’ye göre sorun doktorun dans etmesi değil, reklamının yapılması.

Fotoğraf: Twitter

Habertürk’ün haberine göre TTB tarafından tabip odası başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ adlı televizyon programında konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat’ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz.”

Türk Tabipleri Birliği’nden edinilen bilgilere göre, program sonrası kuruma gelen şikayetler hekimin dans etmesiyle ilgili olmaktan çok, programın Op. Dr. Banu Küçükpolat’ın reklamına dönüşmesiyle alakalı.

Programda Seda Sayan’ın kullandığı “Ben olsam bu doktora giderim, bence siz de gidin” gibi ifadelerinin şikayete konu olduğu ifade ediliyor.

Sosyal medyada başlayan tartışmaların ardından açıklama yapan Küçükpolat ise şunları söylemişti: “Linç de yedim övgü de aldım. Ama canlar ben böyleyim değişmem. İstesem de değişemem. Ruhum istiyor ben yapıyorum. Sevenlere de sevmeyenlerime de duyurulur.”