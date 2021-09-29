Atandığı ülkeye gidemeyen büyükelçi, kendini bahçe işlerine verdi

Yaklaşık altı ay önce Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar Birliği Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne atanan Ali Sait Akın, ülkede devam eden iç karışıklık nedeniyle büyükelçi değişikliği yapılamayınca görevine başlayamadı. Akın da, Rize’nin Hemşin ilçesindeki baba evine giderek orada tarım işiyle uğraşmaya başladı.

Fotoğraf: DHA

Myanmmar’da 1 Şubat’taki askeri darbeyle birlikte ordu yönetimi devralmıştı. Hükümetteki NLD geçen yılki seçimlerde ezici bir zafer kazanmış, ancak ordu yaygın usülsüzlük yapıldığını iddia etmişti.

Darbe sonrası meydana gelen protestolarda ise yüzlerce kişi ordu güçleri tarafından öldürülmüştü.

Böyle bir ortamda Büyükelçi Ali Sait Akın, yaklaşık altı ay önce Dışişleri Bakanlığı’nca güneydoğu Asya ülkesi Myanmar Birliği Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne atandı.

Ülkede devam eden iç karışıklık nedeniyle büyükelçi değişikliği yapılamayınca Akın da görevine başlayamadı.

Akın, bir süreliğine geldiği memleketi Rize’nin Hemşin ilçesi Çamlıtepe köyünde annesi ve babası ile kalıyor. Ülkeye gideceği günü bekleyen Akın, bağ ve bahçe işleri ile uğraşıyor, çevre düzenliyor, heyelanlara karşı su yollarını açıyor.

‘Bir süreliğine köyüme geldim’

DHA’nın haberine göre bağ ve bahçe ile çevre düzenlemelerinde anne ve babasına yardım ettiğini söyleyen Akın, şunları söyledi: “Buradaki iklim çok yağışlı ve arazi eğimli. Son dönemde sürekli sel afetleri oluyor. Burada arazi tehlikeye girdi ve birkaç kez evlerimizi tahliye ettik. Bu yüzden sel sularının araziye akmaması, evlerin çatı sularının ırmaklara kavuşturulması çok önemli.

Benim de evin arkasını sağlamlaştırmak gibi birtakım projelerim vardı. Su kanalları açtım, duvarların altında bostanlar vardı, onları söküp yeniledim. Boş vakitlerde çalışıp sel, heyelanlar için tedbir almalıyız. Eskiden dedelerimiz bu işleri yapar, su kanallarını açardı. Biz de yapalım.”