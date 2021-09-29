Covid-19 sonrası koku kaybını tedavi için A vitamini denenecek

Britanya’dan araştırmacılar, A vitamini içeren burun damlalarının Covid-19’a yakalanmış bazı kişilerde koku duyusunda meydana gelen gerilemeyi tedavi edebileceğini söylüyor.

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Grip gibi diğer birçok virüs de buna neden olabilse de, koku alma duyusunun kaybı veya değişmesi Covid-19 yaygın bir belirtisi.

Çoğu insan birkaç hafta içinde doğal olarak bunu geri kazanırken, birçoğunda ise devam eden koku bozuklukları kaldı.

Bununla ilgili olarak East Anglia Üniversitesi’nin 12 haftalık çalışmasında Covid-19 geçirmiş ve sonrası koku duyusunda kayıplar yaşamış gönüllü hastaların tedavisi amaçlanıyor. Bu süreçte hepsinden çürük yumurta ve gül gibi güçlü kokuları koklamaları istenecek.

Beyin taramaları, A vitamininin hasar gören koku yollarını veya ‘koku sinirlerini’ tedavi edip etmediğini kontrol edecek.

Baş araştırmacı Prof. Dr. Carl Philpott konuyla ilgili şunları söyledi: “A vitaminli burun damlaların kullanarak hastaların beyinlerinde hasarlı koku yollarının büyüklüğünde ve aktivitesinde bir artış olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Koku ampulünün boyutundaki değişiklikleri arayacağız. Bu alan burnun üzerinde koku sinirlerinin birleştiği ve beyne bağlandığı bir alan.”

A vitamini vücudun hastalık ve enfeksiyona karşı savunması için bağışıklık sistemini destekliyor. Ayrıca burun dahil vücudun bazı bölümlerinin korunması dahil cilt bakımında önemli bir yerde duruyor. Birçok süt ürünü ve bazı sebzeler yağda çözünen bu vitamini içeriyor.

Ancak A vitamini takviyesinin doktor tavsiyesiyle alınması gerekiyor.