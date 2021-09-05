Araştırma: Covid-19’da koku kaybı, bazı vakalarda hayali koku almaya dönüşüyor

Covid-19 hastalarında görülen koku kaybının bazı vakalarda zamanla koku alma bozukluğuna ve hayali kokular almaya dönüştüğü görüldü.

Covid-19 nedeniyle koku alma duyusunu kaybeden birçok insan sonunda geri kazanıyor, ancak yeni bir araştırma bazı hastaların daha sonra koku bozuklukları ve açıklanamayan kokular bildirdiği ortaya koydu.

Çalışmada nisan ve eylül 2020 arasında Covid-19 teşhisi konan ve hastalıklarının başlangıcında koku ve tat kaybı yaşayan 1468 kişi analiz edildi.

Başta bu kişilerden yaklaşık 10’u ayrıca parosmi adı verilen koku bozuklukları ve fantosmi olarak bilinen kişinin var olmayan, açıklanamayan kokular aldığı durumu bildirdi. Hastalandıktan ve ilk koku kaybı belirtisi ortaya çıktıktan ortalama altı-yedi ay sonra, kadınların yüzde 60’ı ve erkeklerin yüzde 48’i hastalık öncesi koku alma duyularının yaklaşık yüzde 20’sini geri kazandı.

Ancak koku bozulmaları ve hayali koku oranlarının arttığı görüldü. Hakem değerlendirmesi için bekleyen tamamlanmış araştırmalara yer veren medRxiv’da yayınlanan araştırmaya göre bu süreden sonra yaklaşık yüzde 47’sinin parosmi, örneğin bazı şeylerin artık kimyasal gibi kokması, yüzde 25’inin fantosmi, örneğin etraftaki başka kimsenin alamadığı yanık kokusu alma durumu yaşadığı görüldü.

Devam eden koku sorunlarının genel olarak Covid-19’u daha çok semptomla atlatanlarda görüldüğü belirtildi. Bu durumun ‘uzun Covid’in önemli bir göstergesi olabileceği belirtildi.