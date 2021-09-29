Nusret’in Londra’da açtığı restorandan paylaşılan hesap olay oldu: Menüde en makulü ikram çaylar

Et tuzlama hareketi sayesinde Salt Bae diye tanınarak dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Nusret Gökçe, Britanya’nın başkentinde yeni açtığı restoranın fiyatlarıyla gündemde.

Londra’daki Park Tower otelde geçen hafta açılışını yapan restoran yemeklerinden çok fiyatlarıyla konuşuluyor.

Jamz isimli Twitter kullanıcısı açılış gecesinde gittikleri restoranda gelen hesabın fotoğrafını paylaştı.

“Dört Red Bull için 44 sterlin (526 lira). Şaka” notuyla paylaştığı adisyonda en çok dikkat çeken yemek 630 sterlinlik (7 bin 500 lira) fiyatıyla Tomahawk steak oldu.

Türkiye’de kasaplarda kilosu ortalama 150-200 arasında değişen ürün hayvanın kaburga kısmından çıkarılan bir et.

Hesap Twitter kullanıcları tarafından bolca paylaşılarak yorumlandı. Bir kullanıcı fotoğrafı “Salt Bae’nin Türkiye’deki restoranına gidip yemek Londra’dakinden daha ucuz. Bir kola için 9 sterlin (107 lira), Tomahawk steak için 630 sterlin… Teşekkürler, almayayım” notuyla paylaştı.

Bir başka kullanıcı ise hesaptaki tek makul fiyatlandırmanın ikram çaylar olduğunu yazdı.

Bir kullanıcının “Lütfen biri bana 630 sterlinlik steak’in arkasındaki ekonomiyi anlatabilir mi” sorusuna, bir başka kullanıcı “Helikopterle tura çıkarıp etin geldiği yeri gösteriyorlar” yanıtını verdi.