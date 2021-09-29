Ceza kesilen taksicinin rahatlığı: Bir günde kazanıyorum o parayı

İstanbul’da bir taksici, taksimetre açmadığı için ceza kesilince “Ben bir günde kazanıyorum o parayı” dedi.

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İçişleri Bakanlığı’nın hakkında şikayetlerin sonu gelmeyen sarı taksilere yönelik genelgesi sonrası bugün Fatih ilçesinde polis tarafından denetim yapıldı.

İHA’nın haberine göre denetim sırasında bir taksicinin taksimetreyi açmadığı belirlendi. Bunun üzerine 625 lira para cezası kesildi.

Taksici, denetim noktasından ayrılırken gazetecilere “Ne var öderim, bir günde ben kazanıyorum o parayı” diye seslendi.