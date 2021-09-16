Diken

Yaramazlara biraz batar!

Turist kılığında taksi denetimi: ‘Böyle tuzak kurulmaz, hakkımı helal etmiyorum’

İstanbul Eminönü’nde sivil polisler Arap turist kılığına girerek taksileri denetledi. Denetim sırasında taksimetreyi açamayan bir şoför, cezayla karşı karşıya kalınca polislere tepki gösterdi: ”Böyle tuzak kurulmaz, hakkımı helal etmiyorum.”

Fotoğraf: Reuters

Artan şikayetler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sıklaştırdı.


Arap turist kılığına girerek, kısa mesafe yolcu almayan, taksimetre açmayan, sigara içen, cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan şoförlere ceza kesti.

‘Taksimetre açacaktım’

Bu şoförlerden biri olan Erdal Özlem polisin uygulamasına tepki gösterdi: “Ben taksimetreyi açacaktım. Bir şey demediler. Pazarlık yapıyorlar. Ben de bir şey demedim. Pazarlık yapıyorlar. Yapacağı 25-30 lira. Eminönü’nden Taksim’e gideceklerini söylediler. 25-30 lira deyince onlar da ‘Tamam’ dedi. Bende bir sıkıntı yok”

‘Hakkımı helal etmiyorum’

Özlem şöyle devam etti: “Kameraları gördüğüm halde normal şekilde aldım. Taksim ne yazar diye Arapça konuşuyorlardı. Dolar istemedim. Fahiş fiyat uygulamadım. Taksimetre istemedi. Açmam gerekiyor. O zaman da arabaya binmiyorlar. Almadığımızda ekmek parası kazanamıyoruz. Böyle bir tuzak kurulmaz. Hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum.”

Denetim sırasında taksi şoförlerine uygulanan ceza tarifesi şöyle;

  • Taksimetre açmamak 652 lira,
  • Seyir halinde cep telefonu kullanmak 314 lira,
  • Emniyet kemeri takmamak, sigara içmek ve kısa mesafeye yolcu almamak 144’er lira

İstanbul’da taksi kaosu: Çözümü var ama ‘siyasete takılıyor’

İstanbul’un 1000 yeni taksisi, dolmuş ve minibüsten çevrilecek

İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi hazır: ‘Milyonlar yıllardır mağdur’

İmamoğlu’ndan ertelenen taksi teklifine: Kararı ret olarak görmüyoruz

‘6 bin yeni taksi’ teklifi UKOME’den geçmedi

SON HABERLER

‘Dijital TL’ için ilk adım

Merkez Bankası, Aselsan, Havelsan ve TÜBİTAK ile ikili mutabakat zabıtlarının imzalandığını ‘dijital TL’ için işbirliği platformunun oluşturulduğunu duyurdu.

Dokuza kadar sayabilenlerin parmak hesabı

Türkiye demokrasisinde, başlangıçtan beri süregelen yapısal bir çarpıklık var; demokrasiyi seçimden, sandıktan ibaret sanmak. Bu durumun yarattığı belli başlı sonuçlar var…

Deprem yetmedi şimdi de ‘TOKİzedeler’: ‘Dayatmayla borç senedi imzalattılar’

TOKİ, İzmir depreminde ağır hasar gören ve yıkılan evler için yeni binalar inşa ediyor. Evlerin yapıldığı bölüm Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yedi proje alanı olarak belirlendi. Deprem günü devletin üst kademesinden birçok isim depremzedelere her koşulda yaraları sarma sözü vermişti. Ancak sözler tutulmadı. Sözler tutulmadığı gibi bir de vatandaşlara borç senetleri imzalatıldı. Borcun ne kadar olduğunu ise ne imzalayanlar ne de imzalatanlar biliyor. Üstelik imzayla beraber vatandaşların tapuları da hazineye devredildi.