Turist kılığında taksi denetimi: ‘Böyle tuzak kurulmaz, hakkımı helal etmiyorum’

İstanbul Eminönü’nde sivil polisler Arap turist kılığına girerek taksileri denetledi. Denetim sırasında taksimetreyi açamayan bir şoför, cezayla karşı karşıya kalınca polislere tepki gösterdi: ”Böyle tuzak kurulmaz, hakkımı helal etmiyorum.”

Fotoğraf: Reuters

Artan şikayetler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sıklaştırdı.

Arap turist kılığına girerek, kısa mesafe yolcu almayan, taksimetre açmayan, sigara içen, cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan şoförlere ceza kesti.

‘Taksimetre açacaktım’

Bu şoförlerden biri olan Erdal Özlem polisin uygulamasına tepki gösterdi: “Ben taksimetreyi açacaktım. Bir şey demediler. Pazarlık yapıyorlar. Ben de bir şey demedim. Pazarlık yapıyorlar. Yapacağı 25-30 lira. Eminönü’nden Taksim’e gideceklerini söylediler. 25-30 lira deyince onlar da ‘Tamam’ dedi. Bende bir sıkıntı yok”

‘Hakkımı helal etmiyorum’

Özlem şöyle devam etti: “Kameraları gördüğüm halde normal şekilde aldım. Taksim ne yazar diye Arapça konuşuyorlardı. Dolar istemedim. Fahiş fiyat uygulamadım. Taksimetre istemedi. Açmam gerekiyor. O zaman da arabaya binmiyorlar. Almadığımızda ekmek parası kazanamıyoruz. Böyle bir tuzak kurulmaz. Hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum.”

Denetim sırasında taksi şoförlerine uygulanan ceza tarifesi şöyle;