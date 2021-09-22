Asla binilemeyen taksiler bu hesapta buluşuyor!

İstanbul’da giderek büyüyen taksi bulamama sorunu Instagram hesabına dönüştü. ‘Asla binemedim‘ adlı hesaptan durmayan ya da durup da kendisini almayan taksilerin fotoğrafını paylaşan kişinin 10 bin üzerinde takipçisi var.

Fotoğraf: Instagram

İstanbul’da el kaldırdığınız boş taksilerden şayet şanslıysanız duran olursa kimi “Yakın mesafe” diyerek yolcu almazken, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bunu kökten çözebilecek bir formülü var ancak o da ‘siyasi’ nedenlerle engelleniyor. Son olarak geçen ay sonunda İBB’nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yedi kez AKP ve MHP oylarıyla reddedilen teklifi, 1000 taksi olarak güncellenmiş ancak yine reddedilmişti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, şehirdeki taksi bulamama sorununun zam yapılması halinde çözüleceğini öne sürmesi ise tepkilere neden olmuştu.

Taksi bulamama sorunu bir İstanbullunun daha canını sıkmış olmalı ki ‘Asla binemedim’ hesabından içini dökmeye başladı. Hesaptan ‘sağa sola giderken hiçbir şekilde durmayan veya durup almayan taksi arşivi‘ paylaşılıyor.

İlk paylaşımını beş gün önce yapan hesabın şimdiden 10 bin üzerinde takipçisi var. “Sizi gideceğiniz yere götürmek isteyemeyen iki taksi aynı anda durmayınca bu şekilde bir taksi tutulması gerçekleşiyor” gibi ifadelerle zaman zaman konuya mizahi açıdan yaklaşan hesabın paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alıyor, altına onlarca kişi benzer sorunları yaşadığına dair yorum yazıyor.