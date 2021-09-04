İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: Taksi bulamama sorunu zamla çözülür

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, şehirdeki taksi bulamama sorununun zam yapılması halinde çözüleceğini öne sürdü. Aksu, “Açılış en az 10 TL olmalı, kısa mesafe en az 20 TL olmalı, taksimetrelere kilometre başına yüzde 30 zam yapılmalı” dedi.

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İstanbul’da sarı taksilerle ilgili şikayetler her geçen gün daha da artıyor. Kimi taksiciler, “Yakın mesafe” diyerek yolcu almazken, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da… Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bunu kökten çözebilecek bir formülü var ancak o da ‘siyasi’ nedenlerle engelleniyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, daha önce kendisi hakkında ‘kendi taksisinin plakasına işlem yapıldı’ iddiasını kaleme alan Hürriyet yazarı Orhan Ün’e konuştu. Aksu, plakasına işlem yapılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: ”İstanbul Büyükşehir Belediyesi havalimanında çalışan taksilerin ruhsatını askıya aldı. Benim kendi taksim de havalimanında çalışıyor. Diğer araçların durumunu bilmiyorum, incelemesi devam ediyor ama ben Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü’nden hızlı bir inceleme rica ettim. Sonuç geldi. İddialar asılsız kendi adıma kayıtlı olan takside her şey usulüne uygundur.”

‘İstanbul halkı ucuz olduğu için taksiye biniyor’

İstanbul’da taksi sayısının artışına gerek olmadığını düşünen Aksu, ”Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıp en ucuz taksi hizmetini veriyoruz. İstanbul halkı toplu taşımaya binmiyor ucuz olduğu için taksiye biniyor. Makul bir zam yapılırsa bu taksi bulmama sorunu da çözülmüş olur. Açılış en az 10 TL olmalı, kısa mesafe en az 20 TL olmalı, taksimetrelere kilometre başına yüzde 30 zam yapılmalı” dedi.

Aksu, ‘taksi ağalığı’ iddialarını da reddetti: ”Topçuların, popçuların, Gülben Ergen’in, Ahu Tuğba’nın, bu tarz isimlerin adına tek bir taksi plakası bile yok. Zaten İstanbul’da bir kişinin ‘1’den fazla plaka sahibi olması yasak.”