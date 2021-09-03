Taksici şiddeti: Taksim’den Beşiktaş’a 100 avro istedi, biber gazı sıkıp dövdü

İstanbul’da, Taksim’den Beşiktaş’a gitmek isteyen bir grup arkadaş, taksiciden “Siz Almancısınız 100 avro verin” yanıtını aldı. İtiraz eden grup, 16 kişi tarafından darp edildiğini iddia etti.

İstanbul’da sarı taksilerle ilgili şikayetler her geçen gün daha da artıyor. Kimi taksiciler yakın mesafe diyerek yolcu almazken, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da… Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bunu kökten çözebilecek bir formülü var ancak o da ‘siyasi’ nedenlerle engelleniyor.

Hürriyet’ten Ece Çelik’in haberine göre; Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen ve İstanbul’da yaşayan arkadaşlarıyla buluşan bir grup genç, geçen hafta taksiye Taksim’den Galatasaray’a oradan da Beşiktaş’a gitmek üzere yaklaşık 30 lira tutacak yol için taksici “Siz Almancısınız 100 avro verirseniz götürürüm” dedi.

Mağdurlardan Ahmet Sayın, sonrasında yaşananları şöyle anlattı: “Biz taksicinin bizi indirmesini istemediğimiz için ‘100 avro, 980 lira ediyor, 100 liraya bizi götürün’ dedik. Taksici bizi indirmeye çalıştı. ‘İnmeyeceğiz sizin göreviniz bu’ deyince bizi korkutmak için hız yaptı, ani durdu. Bu tarz hareketler yaparken bir araca çarptı. Bize bağırıp küfürler etti. Ardından arabada yüzümüze biber gazı sıktı. Taksiden indik. Sonra ikişerli üçerli şekilde esnaf olay yerine geldi ve bizi darp etmeye başladılar. Almanya’dan gelen bir arkadaşımın burnunda beş kırık var. 16 kişi kasıtlı şekilde bizi öldürmeye teşebbüs ettiler. Gidip darp raporu aldık ve şikayetçi olduk.”