AKP’li başkan alenen torpili savundu: Millet dünyayı yiyor, biz beş kişi işe alıyoruz

AKP’li belediye başkanı, belediyeye alınacak beş kişinin isminin önceden belirlendiğini, işçi alım ilanının göstermelik olduğunu kabul etti.

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Elazığ’da yayınlanan Günışı gazetesi, Palu ilçe belediyesinin beş işçi alımı ilanı açmasına rağmen, belediyede işe girecek kişilerin daha önceden belirlendiği yönündeki iddiayı yazdı.

Gazete ayrıca beş kişinin adını vererek, bu kişilerin AKP’ye yakın olduğunun da iddia edildiğini belirtti.

Haberde, Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım’ın da ifadelerine yer verildi.

Buna göre Yıldırım, iddialara ilişkin şu yorumu yaptı: “Evet iddialar doğru… Biz beş kişinin ismini verdik, bu isimler de bize yakın isimlerdir. Mevzuata aykırı bir durum da yoktur. Biz gerekli olan her yerden izin aldık. Vatandaşların gösterdiği tepkileri boş olarak değerlendiriyorum. Kimsenin ağzını tutacak halimiz de yok… İsteyen istediğini söylesin. Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz beş kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?”