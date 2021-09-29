Bakan Koca’dan ‘aşı kartı’ açıklaması: HES kodu dışında bir uygulama yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HES kodu zorunluluğu bulunan yerlere aşı kartı zorunluluğu getirileceği iddialarını yalanladı: “Birtakım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir. Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur.”

Bilim kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yayınlayan Sağlık bakanı, “Son günlerdeki tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına doğrudan yansımaktadır. Bu gidiş aşıyla toplum bağışıklığını sağlama hedefimize ulaşmak için süreyi uzatmaktadır” dedi.

Bugünkü bilim kurulu toplantısında vaka sayıları içinde okula giden öğrencilerin bulunduğu yaş grubunun ele alındığını söyleyen Koca, 5-17 yaş arasındaki çocukların aktif vakaların dörtte birini oluşturduğunu kaydetti.

Sağlık bakanı şöyle devam etti: “Bu grubun önemli ölçüde aşı programında olmadığını dikkate aldığımızda çocuklarımızda görülen vakaların beklenen bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Buna karşın, bu yaş grubundaki çocuklarımızın hastaneye yatışında ya da yoğun bakıma girişinde belirgin bir artış olmamıştır. Mevcut tabloda okula giden çocuklarımız virüsle karşılaşsa da hastanede tedavi görmesi gereken bir durum ortaya çıkmamaktadır.”

Koca, ‘her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacaklarının ve yüz yüze eğitimin mutlak açık kalacağının’ altını çizdi.