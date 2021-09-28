‘HES kodu’ yerine ‘aşı kartı’ sorulabilir

Covid-19 salgınına karşı kış aylarında alınması planlanan önlemler toplantılarda dile getirilmeye başladı. Buna göre HES kodu zorunluluğu bulunan yerlere aşı kartı zorunluluğu gündemde.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre değerlendirme toplantılarında uzmanlar lokanta, kafe ve AVM gibi kapalı mekanlarda aşı kartı uygulamasına geçilmesini istedi.

Şehirlere dönüş ve üniversitelerin açılmasının vaka sayısının etkisinin ekim ayının ortasında görülebileceği dile getirildi.

Buna ek olarak yerli aşı Turkovac’ın da kasım ya da aralık ayında devreye sokulması planlanırken, bu aşının hem aşı tereddüdü bulunanlara yönelik kampanyada hem de hatırlatma dozu olarak kullanılabileceği belirtildi.

Yerli aşıdan günde 300 bin adet üretilmesi planlanırken, bunun için üç şirketle anlaşıldı.