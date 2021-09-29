Firari Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı’nın mal varlığına el kondu

İstanbul’da çalışan aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı’nı 30 Haziran’da yayınladığı, ifade özgürlüğü ve görüş açıklama haklarını dahi sınırlandıran Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni protesto için 7 Ekim’de iş bırakma eylemi ve miting yapacak. İstanbul Tabip Odası’nın yanısıra beş sendika ve iki dernek İstanbul Aile Hekimleri Platformu kurarak, yönetmeliğe karşı güç birliği yaptı.