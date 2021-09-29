‘Google Translate’ aşkında mutsuz son

Denizli’de yaşayan Ahmet Kara, sosyal medya üzerinden, çeviri uygulaması ‘Google Translate’ aracılığıyla iletişim kurup evlendiği Endonezyalı Nel Mawati’yle boşanma aşamasına geldi.

Fotoğraf: DHA

Pamukkale ilçesinde bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Ahmet Kara, 2018’de sosyal medya üzerinden Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Pekanbaru’nun bir köyünde yaşayan Nel Mawati (39) ile tanıştı.

Her ikisi de sadece ana dillerini konuşan Kara ve Mawati, yedi ay boyunca sosyal medya üzerinden Google Translate aracılığıyla iletişim kurdu.

Bir süre sonra Kara ile Bahasa dilini konuşan Mawati, evlenmeye karar verdi. Kara, bankadan 30 bin lira kredi çekip uçakla Endonezya’ya gitti ve 13 saat süren yolculuğun sonunda Mawati’nin köyüne ulaştı.

Kara ile Mawati, Endonezya’da dini nikah yaptı. Kara, Mawati’yi, 2019 yılının nisan ayında memleketi Denizli’ye getirdi. Burada da nikah kıyıp evlenen çiftin düğün masraflarını da mahalleli karşıladı.

Kara çifti, evlilikleri boyunca da cep telefonlarına yükledikleri çeviri programı aracılığıyla iletişim kurmaya devam etti.

Mawati düğünden dört ay sonra ise ülkesine döndü ve bir daha geri gelmedi.

Kara, şimdi bir türlü ulaşamadığı Mawati’den boşanmanın yollarını arıyor.

Mawati’nin yaklaşık 5 bin lira tutan yolculuk masraflarını arkadaşından borç alarak karşıladığını belirten Ahmet Kara şöyle devam etti: “Eşimi havalimanına kadar götürdüm. Gittikten sonra bir süre sosyal medya üzerinden konuştuk, beni istemediğini söyledi. Daha sonra beni sosyal medya hesaplardan engellemiş. 2019’un eylül ayından bu yana ona hiçbir şekilde ulaşamadım.

Ancak onu sevmiştim. Neden böyle yaptı, anlamadım. Hayal kırıklığı yaşadım. Hala çektiğim kredinin taksitlerini ödüyorum. Boşanmak istiyorum, o da olmuyor. Savcılığa ve aile mahkemesine dilekçe verdim, sonuç alamadım. Hatta şu an bir nişanlım var, onunla evlenmek istiyorum. Ancak resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum.“