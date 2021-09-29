TÜİK’e göre ekonomiye güven son üç yılın zirvesini gördü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) rakamlarına göre, ekonomik güven endeksi eylül ayında yüzde 1,6 oranında artarak 102,4 değerine yükseldi.

Endeks ağustos ayında 100,8 olarak açıklanmıştı. Eylül rakamı aynı zamanda ekonomiye güvende son üç yılın zirvesi.

Fotoğraf: Reuters

Beş farklı endeksin birleşimiyle ortaya çıkan ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik durumu, beklenti ve eğilimlerini özetliyor. Endeksin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Kaynak: TÜİK

Bu ay ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Eylülde tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 79,7’ye, reel kesim güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 113,3’e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 117,8’e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 115,6’ya yükselmişti.

İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,7 oranında azalarak 91,8’e gerilemişti.