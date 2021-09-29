Tek yumurta üçüzleri dünyaya getirdi: 200 milyonda bir

Britanya’da yaşayan bir kadın tek yumurta üçüzleri dünyaya getirdi.

Fotoğraflar: Liverpool Echo

26 Nisan’da Liverpool Women’s Hospital’da üç oğlunu kucağına alan Gina ve Craig Drewdney çifti bebeklere Jimmy, Jensen ve Jaxson isimlerini verdi. Altı hafta hastanede kalan bebekler evlerinin yolunu tuttu ve anne-babalarını günler boyu ‘meşgul ediyor.‘ Çift, hayatlarının en tatlı yorgunluğunu yaşıyor.

Çift, sezaryenle dünyaya gelen bebeklerini kucağına alıp poz vererek yerel basına konuştu. Doğuma 30 sağlık görevlisinin girdiğini anlatarak, bebeklerin 1 dakika 52 saniyede doğduğunu söylediler.

Doktorları ise doğal yolla tek yumurta üçüzlerine sahip olma olasılığının 200 milyonda bir olduğunu, bebeklerin aynı plasentayı paylaşması nedeniyle Gina Drewdney’nin hamileliğinin ‘yüksek riskli’ olarak nitelendirildiğini söyledi. Genelde üçüz bebeklerin tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldiğni söyleyen doktorların söylediğine bakılırsa Drewdney çiftinin üçüzlerini özel kılan bir şey daha bulunuyor. Jaxson’ın kendi amniyotik kesesi (rahim içinde gelişen bebeğin etrafında plasenta zarlarının meydana getirdiği kese) vardı.

Üçünü birden emzirmenin ve uykusuzluğun zor olduğunu ancak bir o kadar da güzel bir duygu olduğunu anlatan Gina Drewdney, “Gördüğüm kadarıyla yavaş yavaş üçü de farklı karakterleri özellikleri oluşuyor. DNA’ları aynı ama karakterlerinde şimdiden farklılık görebiliyorum” dedi.

Hamile kaldığında bir bebek sahibi olacağını düşünürken üç bebek sahibi olacaklarını öğrendiklerinde şaşırdıklarını belirten Drewdney, “Bebek sahibi olmak istedik ve kısa süre sonra hamile olduğumu öğrendim. Başta iki kiz bir erkek olduğunu söylediler ancak sonraki ultrasonlarda üçünün de erkek olduğunu öğrendik” ifadelerini kullandı.