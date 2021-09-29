İş Bankası müdürü: Kur düşsün istenmiyor, bir faiz indirimi daha olabilir

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 9 liraya yürüyen dolar kurunun ekonomi yönetiminin bilinçli bir tercihi olduğunu savundu. Aran ayrıca Merkez Bankası’nın (MB) aralık ayında 100 baz puan daha indirim yapabileceğini söyledi.

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Aran, enflasyonla mücadeleyi sıkı para politikasıyla yapma konusunda başarılı olunamadığını belirterek, enflasyon düşmeden kredi maliyetlerinin düşemeyeceğini kaydetti.

Aran kurdaki rekor seviyeler için ise şunları söyledi: “Kur oynaklığının iki şekilde üretimi destekleyen yanı var. İhracat yapanlar kur arttığında ihracatlarını artırıyor. Üretim yapanlar ise ithalat pahalılaştığı için, içeride onun ikamesini yapabilir miyim diye düşünüyor. Ben yüksek kurun bu kapsamda bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Kur düşsün istenmiyor. O nedenle kur artışının, enflasyon etkisini hariç tutuyorum tabii, üretimi teşvik etmek için kullanıldığını sanıyorum.“

‘Faiz indirimi öne çekilmiş gibi görünüyor’

Aran, MB’nin piyasa beklentilerinin aksine yaptığı faiz indirimini ise şöyle değerlendirdi: “MB, piyasanın normal şartlarda kasım-aralık ayında beklediği indirimi, baskıyı savabilmek için önden yapabileceğini düşünmüştüm. Ancak kasımda yapacağı indirimi öne çekmiş gibi görünüyor. Ama piyasalar açısından bir risk aldığını düşünüyorum. Aralıkta bir 100 baz puan daha indirim öngörüyorum.”

Aran, ABD faizlerindeki seyre bağlı olarak bu hamlenin zor olabileceğini de ayrıca ekledi.

‘Bireysel kredilerde yüzde 20 daralma olabilir’

Bireysel kredilerde vade sınırlamasının 50 bin lira olmasının isabetli olduğunu kaydeden Aran, ancak bunun yüzde 20’lik daralmaya yol açabileceğini söyledi.

Önümüzdeki dönem seçim öncesi yıl olacağı için, kredi büyümesinin kaçınılmaz olacağını ifade eden Aran, bankaların ise bunu bir politika aracı olarak değil kendi kârlılıkları için yapacağını belirtti. Bu konuda büyümeyi bankaların finanse edebileceklerini düşündüğünü kaydeden Aran, “Ama bu geçmiş yıllarda olduğu gibi bir yaptırımla, zoraki değil kendi doğalında gerçekleşecektir” dedi.