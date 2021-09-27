Parasını TL’de tutup faize koyan ne kadar zarar etti?

Bir yıl önce parasını TL’de tutup vadeli mevduat hesabına yatırmayı seçen bir birikim sahibinin, enflasyon nedeniyle kaybı yaklaşık yüzde 9.

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Merkez Bankası’nın bir yıl önce başlayan sıkı para politikasıyla yükselen politika faizine paralel olarak bankacılık sektöründe de TL mevduat faizleri artmıştı. Kurun 7,21 liraya kadar gerilemesi dolar hesaplarında çözülmeye neden olmuş, vatandaş için mevduat faizi cazip bir yatırım aracı haline gelmişti.

Ancak mart ayından beri siyasi adımların da etkisiyle dolar kurunun uçuşa geçmesi, enflasyon oranlarının da buna eşlik etmesi, TL mevduatı tercih eden yatırımcıları zora soktu.

25 Eylül 2020’de 100 bin lirasını mevduat faizinde değerlendirmeye karar veren bir vatandaşın, o dönemki MB politika faizini (10,25) baz alarak, 25 Eylül 2021 itibariyle elde ettiği getiri hesaplandığında, karşımıza 10 bin 250 lira faiz geliri çıkıyor.

Yüzde 19,25 olarak açıklanan ağustos ayı yıllık tüketici enflasyonu sonrasında yatırımcının reel faizi ise ‘eksi yüzde 9‘ oluyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisine göre hesaplama yapıldığında ise bu yılın başında 100 bin lirasını 365 gün vadeli mevduata koyan yatırımcının, benzer bir yıllık enflasyon oranıyla, yıl sonunda yaklaşık yüzde 4 zarar etme ihtimali var.

Politika faizinin son indirimle beraber yıllık enflasyonun altında kaldığı düşünülünce, vatandaşın reel getiri elde edemediği gibi TL mevduatta kaldığı için şu an zarar etme ihtimali artık kesin.

Neler oldu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası’nın (MB) faizi 18 Mart’ta beklentilerin üzerinde 200 puan artırmasının ardından, 20 Mart’ta gece yarısı kararnamesi ile MB Başkanı Naci Ağbal’ı görevden almıştı.

Görevden alma sonrası Türk varlıklarında yoğun bir satış dalgası başlamış, borsa sert düştü, TL yüzde 16’dan fazla değer kaybetmişti. Devam eden süreçte Erdoğan’ın özellikle TV kanallarında çıktığı programlarda verdiği ‘faiz indirim‘ mesajları yeni kur şoklarına neden olmuştu.

Merkez Bankası geçen ay, enflasyonun üzerinde politika faizi uygulayacağına dair verdiği mesajları bir anda geri çekmiş, yükselen manşet enflasyonuna rağmen bundan sonra odak noktasının çekirdek göstergeler olacağını söylemişti.

Son olarak geçen hafta perşembe günü, piyasa beklentilerinin aksine bir faiz indirimi yapıldı. İndirimin akabinde dolar, TL karşısında tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı.