Akşam Postası / 28 Temmuz 2021

Manavgat yanıyor: Yerleşim yerleri tahliye edildi

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde, dört ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangın, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı. Ekipler yangını kontrol almakta zorlanırken, tahliye işlemleri de devam ediyor.

Bolu belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu başsavcılığı, kentteki sığınmacıların fatura ve vergilerine 10 kat zam yapacağını söyleyen ve “Dahasını da yapacağım” diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı.

Eber Gölü’nün yüzde 80’i kurudu: Bitmez, tükenmez sandık, o da canlıymış bilemedik

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Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Eber beldesinde, tektonik kökenli son buzul çağı göllerinden Eber Gölü’ndeki kuruyan alan oranı, bu yaz yüzde 80’i buldu. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, gölün can çekiştiğini belirterek, yöre halkının pişmanlığını, “Göle her bakımdan ihanet ettik. Hiç bitmez, kirlenmez, tükenmez sandık; o da canlıymış, bilemedik” sözleriyle aktardı.

Asgari ücret desteğini de içeren torba yasa yayınlandı

İşverenlere asgari ücret desteğini de içeren 25 maddelik kanun yayınlandı.

Bakanlık sessiz: Rus aşısının neden hala kullanılmadığını kimse bilmiyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve ilk partisi bir buçuk ay önce ülkeye getirilen Covid-19 aşısı Sputnik V’in neden hala kullanıma sokulmadığına dair soruları yanıtsız bıraktı.

‘ByLock’un lisans sahibi tutuklandı: ‘FETÖ’den 15 yıla kadar hapis istemi

‘FETÖ’ üyeleri tarafından şifreli haberleşmede kullanılan ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in geçen ay tutuklandığı ortaya çıktı. Keynes hakkında ‘FETÖ’ üyeliği suçundan dava da açıldı.

Prof. Kurugöl: Yoğun bakımdakilerin neredeyse tamamı 50 yaş altı ve aşısız

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, corona virüsünün Delta varyantıyla şekil değiştirdiğini belirterek “Yoğun bakımda yatan hastaların neredeyse tümünü 50 yaş altındaki ve aşısız kişiler oluşturuyor. Corona virüsü artık çocukların ve gençlerin hastalığı olmaya başladı” dedi.

Türk-İş’e göre de açlık sınırı asgari ücretin üstünde

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), temmuz ayında dört kişilik aile için açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın tutukluluk hali 22 Eylül’e kadar uzatıldı

Avusturya’daki Wels Yüksek Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz’ın tutukluluk halinin kaldırılmasına ilişkin itirazı kabul etmedi. Korkmaz’ın tutukluluk hali 22 Eylül’e kadar uzatıldı.

Gerekçe Altaylı’nın sözleri: RTÜK’ten Bloomberg HT’ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşçı, kurulun Ciner Medya Grubu’na bağlı Bloomberg HT kanalına para cezası verdiğini duyurdu.

Bitcoin 40 bin doları bir kez daha denedi

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un Bitcoin ile ödeme kabul edeceği haberlerinin yalanlanmasının ardından uzun süre sonra gördüğü 40 bin dolardan hızlı bir iniş yapan Bitcoin’de yön yeniden yukarı döndü.

Gürültü ihbarı alan polis adrese gitti; ev sahibi evde yoktu: Müziği kedi açmış

Fotoğraf: Unsplash

İspanya’da, bir evden gürültü geldiğine dair şikayet alan polis adrese gittiğinde kimse yoktu. Yüksek sesle çalınan müziği evde tek başına olan kedi açmıştı!

Samsung, Galaxy Note serisinin pabucunu dama attı

Fotoğraf: Samsung

Samsung, amiral gemilerinden Galaxy Note serisini gözden çıkardı. Şirket, Galaxy Note 21’in bu yıl tanıtımı yapılacak yeni modeller arasında olmadığını duyurdu.

Kediniz iyi mi: Akıllı telefon uygulaması sorunu olup olmadığını söylüyor

Fotoğraf: Reuters

Kedisi olanlar her halinin fotoğrafını çekmeye bayılır. Şimdi bu fotoğrafları kedinin iyi olup olmadığını anlamak için kullanabilecekleri bir akıllı telefon uygulaması var.

Better Call Saul’un yıldızı Bob Odenkirk hastanelik oldu

Fotoğraf: Sony Pictures Television

Better Call Saul dizisinin başrol oyuncusu Bob Odenkirk, sette baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Instagram 16 yaş altındakilerin hesaplarını ‘gizli hesap’ olarak kabul edecek

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, 16 yaşından küçük kişilerin hesaplarını gizli hesap haline getirdi. Gizli hesap olma durumunda, sadece onaylı takipçiler bu hesapları takip edip paylaşımları beğenebilecek.

Britanyalı tütün devi geleceği marihuanada gördü

Fotoğraf: Reuters

Geleneksel sigara satışından uzaklaşmaya çalışan Britanya’nın en büyük tütün firması olan British American Tobacco (BAT), marihuanayı geleceğin bir parçası olarak görüyor.