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Yaramazlara biraz batar!

Sezgin Baran Korkmaz’ın tutukluluk hali 22 Eylül’e kadar uzatıldı

Avusturya’daki Wels Yüksek Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz’ın tutukluluk halinin kaldırılmasına ilişkin itirazı kabul etmedi. Korkmaz’ın tutukluluk hali 22 Eylül’e kadar uzatıldı.

Fotoğraf: Facebook

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan işadamı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor.


AA’ya konuşan Wels Savcılığı Basın Birimi’nden Savcı Christoph Weber, Korkmaz’ın Wels Bölge Mahkemesi’nin 5 Temmuz’da aldığı, tutukluluk halinin devam etmesine yönelik karara itirazın, yüksek mahkemece kabul edilmediğini aktardı.

‘Firar etme tehlikesi’ gerekçesiyle tutuklanmasına hükmedilen şahsın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildiğini belirten Weber, Korkmaz’ın tutukluluk halinin 22 Eylül’e kadar devam edeceği bilgisini paylaştı.

Weber, 5 Ağustos’ta yapılması öngörülen Korkmaz’ın 3’üncü duruşmasının da ertelendiğini söyledi.

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