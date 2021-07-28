BioNTech ve Pfizer, 3’üncü dozda ısrarcı: Antikor seviyesini artırıyor

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer, geliştirdikleri Covid-19 aşısının 3’üncü dozunun antikor seviyelerini artırarak Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağladığını öne sürdü.

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Hindistan’da ortaya çıkan ve DSÖ’nün duyurduğu verilere göre 100’ü aşkın ülkede görülen Delta varyantına karşı aşının etkisinin düştüğü tespit edilmişti. Ancak yine de aşının ağır hastalığı önlemede yüzde 90’ı aşkın bir oranda etkili olduğu bildirildi.

Temmuz ayının başında Pfizer ile BioNTech yetkilileri, ABD ve Avrupa’da üçüncü doz takviye aşısının yapılabilmesi için izin başvurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Ancak ABD ve Avrupalı düzenleyici kurumlar, yeterli veri olmaması sebebiyle bu duruma karşı çıkmıştı.

‘Antikor seviyeleri katlandı’ iddiası

İki şirketin açıkladığı verilere göre 18-55 yaş grubunda 3’üncü doz BioNTech/Pfizer aşısı olanların antikor seviyelerinin ikinci doza kıyasla beş kat daha yüksek olduğu tespit edildi.

65-85 yaş aralığındaki 3’üncü doz aşı olan kişilerde ise antikor seviyelerinin ikinci doza göre 11 kat daha yüksek olduğu belirlendi.

Söz konusu verilerde, 3’üncü dozun daha yüksek antikor üreterek Covid-19’un Beta gibi diğer varyantlara karşı da etkili olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, BioNTech ve Pfizer’dan bilim insanları, “3’üncü dozun Delta varyantına karşı ikinci ve ilk doza nazaran 100 kata kadar etkili olma potansiyeli olduğunu” öne sürdü.