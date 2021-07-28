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Yaramazlara biraz batar!

Gerekçe Altaylı’nın sözleri: RTÜK’ten Bloomberg HT’ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşçı, kurulun Ciner Medya Grubu’na bağlı Bloomberg HT kanalına para cezası verdiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Taşçı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) üç ay önce aynı gruba bağlı Habertürk’ün yazarı ve programcısı Fatih Altaylı hakkındaki şikayetini gündeme alındığını kaydetti.


RTÜK üyesi, Altaylı’nın bir programdaki sözleri nedeniyle kanala oy çokluğuyla yüzde 3 para cezası verildiğini aktardı.

Taşçı, cezanın, Altaylı’nın yazısı sonrası Habertürk’le Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ‘karşı karşıya’ gelmesinin ardından verilmesine dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı’nda partililerle internet üzerinden bayramlaşması sırasında bir süre duraklaması dikkat çekmişti. Habertürk yazarı Altaylı da yayının banttan yapıldığını belirterek görüntünün servis edilmesinin hata olduğunu yazmıştı. Ancak Altaylı ikinci yazısında, yayının canlı olduğu yönünde kendisine bilgi iletildiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter paylaşımında “Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor” ifadesini kullanmıştı.

Habertürk ise kurumsal açıklama yayınlayarak suçlamayı reddetmiş, Cumhurbaşkanlığı’nın kendilerinden ya da Altaylı’dan özür beklediğini açıklamış ancak ‘özür gerektirecek bir durum’ olmadığını belirtmişti.

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