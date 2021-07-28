Soyer: Kimseyi sudan, hizmetten, güvenlikten yoksun bırakmam, bırakamam

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, “Din, dil, ırk fark etmeksizin kimseyi sudan, hizmetten, güvenlikten yoksun bırakmam, bırakamam. Bu her şeyden önce uygulanan yanlış politikalara değil, insanlığa kesilen bir ceza olur” dedi.

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Soyer, FOX TV’de katıldığı programda şunları söylemişti: “İzmir’de 150 bin civarında göçmen var. Kentsel Adalet Daire Başkanlığı kurduk. Onların gündelik hayatlarında kolaylaştırıcı olmak bir sorun yaratılmasına imkan vermemek için çabalıyoruz.

Adalet arayışları, sosyal hayata entegrasyonları ne varsa bunlarla ilgilenen birimimiz var. Onlar bir biçimde hayatın içerisindeler. Onlarla yaşıyoruz. Bunu herkesin hazmetmesi ve bununla devam etmeyi öğrenmemiz lazım.”

Twitter paylaşımında ‘Gündemdeki konuya yönelik şahsına eleştirilerin geldiğini’ belirten İzmir büyükşehir belediye başkanı “Açık sınır politikası ile ülke sınırlarımız yok sayılıyor ve milyonlarca insan sınırlarımızdan giriyor” ifadesini kullandı.

Soyer şöyle devam etti: “Benim görevim ise İzmir’de toplumsal barışı korumak ve her insana eşit hizmet vermeye devam etmektir. Din, dil, ırk fark etmeksizin kimseyi sudan, hizmetten, güvenlikten yoksun bırakmam, bırakamam. Bu her şeyden önce uygulanan yanlış politikalara değil, insanlığa kesilen bir ceza olur. Yönetememenin sonucu olarak da görsek masumlara kesilen hiçbir ceza bize ait olamaz.”

Tanju Özcan’ın ‘ayrımcı zammı’

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kentte yaşayan yabancılardan su kullanımı ücreti ve katı atık vergisinin 10 kat fazla alınacağını söylemişti.

Yazılı açıklama yayınlayan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Özcan’ın yabancılarla ilgili görüşlerinin partiyi bağlamayacağını ifade etmişti.

Açıklamada şunlar kaydedilmişti: “Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi’nin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da Özcan’ın görüşlerine katılmadığını ifade etmişti.

Bolu başsavcılığı bugün Özcan hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘nefret ve ayrımcılık’ suçlarından soruşturma başlattı.