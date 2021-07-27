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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu da Bolu belediye başkanının ‘söylemlerini kabul etmedi’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yabancılara yönelik ayrımcı ifadeler kullanan Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan’a katılmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

CHP’li Özcan, dünkü basın toplantısında, kentte yaşayan yabancılardan su kullanımı ücreti ve katı atık vergisinin 10 kat fazla alınacağını söylemişti.


DW Türkçe’nin sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, “O tür söylemleri kabul etmiyorum” dedi.

İBB başkanı, ‘550 bin civarında resmi mülteciden bahsedildiği dönemde Birleşmiş Milletler’in (BM) ‘İstanbul’da 1 milyon 550 bin var’ diye bir raporu olduğunu’ söyledi.

BM mültecilerden sorumlu masanın sorumlusuyla işbirliği protokolü yaptıklarını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti: “Niye? Bu insanlar burada yaşıyor şu anda. Kaç milyon insana hizmet veriyoruz? Ulaşımla ilgili 15 milyon küsür, artı yolcusu, artı turisti diyoruz ama diğer rakamlara baktığınızda iki milyona doğru giden sığınmacı, mülteci ya da vatandaş olmuş olanlar gibi bazı yeni sayıları üstüne koyduğunuzda biz belki 18-19 milyona hizmet ediyoruz.”

Bu veri eksikliğinin İBB’nin hizmetlerini etkilediğini söyleyen İmamoğlu, valilikten ve bakanlıktan resmi kayıtları talep edeceklerini söyledi.

İBB başkanı şöyle devam etti: “Türkiye’de ne yazık ki durdurulamayan bir akım var. 5-6 milyon rakamlarına doğru gittiği tahmin edilen bir süreç var. Bu artık demografinin tümden değişimine giden bir altlık oluşturuyor. Bütün bunların temelden ele alınacağı bir dönemi oturup konuşmak zorundayız.”

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