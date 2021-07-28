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Yaramazlara biraz batar!

Vaka sayısı 22 binin üzerinde

Türkiye’de son 24 saatte 22 bin 291 vaka, 76 can kaybı kayda geçti. Böylelikle kısıtlamaların kaldırıldığı 1 Temmuz’dan bu yana vaka sayısı 6 binin altından 22 binin üzerine çıktı.

Sağlık bakanlığının verilerine göre bir günde 257 bin 474 test yapıldı, iyileşen sayısı 4 bin 197 oldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vaka haritasını paylaşırken şu notu düştü: “Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez!”

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