Better Call Saul’un yıldızı Bob Odenkirk hastanelik oldu

Better Call Saul dizisinin başrol oyuncusu Bob Odenkirk, sette baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: Sony Pictures Television

Associated Press’te yer alan habere göre, 58 yaşındaki ünlü aktör sette fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve geceyi de burada geçirdi.

Ünlü ismin neden fenalaştığı veya ne kadar süre hastanede kalacağına ilişkin bir açıklama ise henüz yok.

2008-2013 yılları arasında yayınlanan Breaking Bad dizisi evreninde geçen Better Call Saul’un altıncı ve son sezonunun çekimleri ise sürüyor. Dizi Türkiye’de Netflix üzerinden seyredilebiliyor.

Odenkirk başrolünde yer aldığı dizide, ‘Jimmy McGill‘ isimli şansız bir avukatın, giderek yozlaşarak ‘Saul Goodman’ lakabıyla bilinen üç kağıtçı avukata dönüşüm süreci anlatılıyor.

Odenkirk, Goodman rolüyle bugüne kadar dört kez Emmy Ödülü’ne aday gösterildi.