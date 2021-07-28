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Bakanlık sessiz: Rus aşısının neden hala kullanılmadığını kimse bilmiyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve ilk partisi bir buçuk ay önce ülkeye getirilen Covid-19 aşısı Sputnik V’in neden hala kullanıma sokulmadığına dair soruları yanıtsız bıraktı.

Aşıları analiz eden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) da iki haftalık çalışma süresi dolmasına rağmen ses çıkarmazken, Sputnik V’in Türkiye’deki tüm haklarını alan Viscoran firması da konu hakkında bilgisi bulunmadığını belirtti.


Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rus aşısını geliştiren Gamaleya Enstitüsü ile altı ayda 50 milyon doz için anlaşıldığını söylemişti. Aşılama çalışmalarında bugüne dek Sinovac ve BioNTech aşıları kullanılırken, Rus aşının 400 bin dozluk ilk sevkiyatı 15 Haziran’da Türkiye’ye ulaşmıştı. Haziran sonuna kadar teslim edilen miktarın 30 milyon doza ulaşması, ilk partinin de iki haftalık analizden sonra kullanılması bekleniyordu.

Dünya’dan Yasemin Salih’in yazısına göre Sağlık Bakanlığı, Rus aşısının neden kullanıma sokulmadığına dair soruyu yanıtsız bıraktı.

Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise aynı soruyu “Henüz bizlere de bir açıklama yapılmadı” diye yanıtladı. 400 bin dozluk aşının Viscoran’dan bağımsız olarak Türkiye’ye geldiğini belirten Oran, “Neden kullanılmadığını bilmiyoruz” dedi.

TİTCK yetkililerinin de 400 bin doz aşının neden hala uygulamaya konmadığına dair bilgisi bulunmadığı, “Bu konu sadece Sağlık Bakanlığı tarafından takip ediliyor” dedikleri, “Analizlerden olumsuz sonuçlar mı çıktı” sorusunu ise “Hayır” diye yanıtladıkları belirtildi.

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