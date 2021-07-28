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Yaramazlara biraz batar!

Profesör: Yerli aşımız Sinovac’tan daha etkili

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve üçüncü fazı devam eden yerli Covid-19 aşısı Turkovac’ın raporlama çalışmasında yer alan Prof. Dr. Orhan Yıldız, “Sinovac’tan çok daha etkili olduğunu gördük. Çok daha yüksek antikor düzeyine sahip” dedi.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle geliştirilen yerli aşıda birinci faz çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapılmıştı. Şubat ayında başlayan ve 250 gönüllünün dahil olduğu ikinci faz çalışmaları ise 9 Nisan’da tamamlanmıştı.


Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, 23 Haziran’dan bu yana devam eden üçüncü faz çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Turkovac’ın inaktif aşı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: “Çin aşısıyla benzer bir aşı ancak, biz yaptığımız Faz-1, Faz-2 çalışmalarında aşımızın Sinovac’tan çok daha etkili olduğunu gördük. Çok daha yüksek antikor düzeyine sahip ve yan etkileri de BioNTech ile benzer. Aşı olmayan, aşıdan korkan ya da özellikle mRNA aşısının yan etkilerinden korkusu olan kişilerin ve Çin aşısını yaptırmak istemeyenler için bizim aşımız çok iyi bir alternatif.”

Üçüncü faz çalışmalarının geç başladığına dikkat çeken profesör, “Faz-3 çalışmalarımız erken başlasaydı bugün yerli aşımızın çok iyi yerlerde olduğunu söylüyor olacaktık” dedi.

Prof. Dr. Yıldız Kayseri’de yaşayanlara aşı davetinde bulunacaklarını belirterek “Aşı yaptırmamış vatandaşlarımızı aşının sahibi üniversite olarak var gücümüzle aşı olmaları için buraya davet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Turkovac’ın üçüncü fazına üç ülke katılabilir

Yerli inaktif aşıda üçüncü faz başladı: Adı TURKOVAC

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